Prefeitura orienta população sobre dias e horários da coleta domiciliar em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur-JP), orienta que a população fique atenta aos dias e horários definidos para cada bairro na coleta domiciliar, garantindo que o lixo seja colocado apenas próximo ao horário da passagem dos caminhões. A Emlur reforça que a destinação correta dos resíduos é uma responsabilidade coletiva e fundamental para preservar a limpeza urbana, evitar o acúmulo de lixo em vias públicas e contribuir para a prevenção de alagamentos e problemas ambientais em João Pessoa.

Desde o mês de abril, o prefeito Leo Bezerra se reuniu com representantes da Emlur-JP, do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Limpeza Urbana da Paraíba (Sindlimp), e das empresas Tecsol e Inovar, para garantir que os serviços de coleta domiciliar não sofram qualquer tipo de descontinuidade e determinou novas medidas para melhoria do serviço ofertado à população. O prefeito também garantiu que a gestão municipal mantém em dia todos os pagamentos referentes aos contratos com as empresas que operam no serviço.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a colaboração da população é fundamental para evitar problemas como alagamentos e obstrução das galerias pluviais, especialmente durante o período chuvoso. “Pedimos que as pessoas façam o descarte correto e regular dos resíduos. Quando o lixo é deixado em locais inadequados, principalmente em períodos de chuva, esses materiais podem ser levados para as galerias pluviais e acabar provocando alagamentos”, destacou.

“Também enfatizamos que as pessoas fiquem atentas aos horários de coleta e não deixem para pôr o lixo após o caminhão passar, pois proporciona que o material seja alvo de animais ou até sofra rasgos com o tempo. A colaboração de todos é fundamental para evitar esse tipo de situação”, complementou Ricardo Veloso.

Confira calendário com dias e horários da coleta domiciliar:

Coleta diária diurna – 7h

Os bairros atendidos diariamente no período diurno são: Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, Penha e Seixas.

Coleta diária noturna – 19h

A coleta diária no período noturno é feita nos seguintes locais: Manaíra, Tambaú, Cabo Branco, Avenida Epitácio Pessoa, Avenida Beira Rio, Avenida Ruy Carneiro, Jaguaribe, Centro, Tambiá e Varadouro.

Coleta alternada – Segundas, quartas e sextas – 7h

A coleta é feita nas segundas, quartas e sextas-feiras, no período diurno: Altiplano, Brisamar, Cuiá, João Agripino, Pedro Gondim, Padre Zé, Bairro São José, Praia do Sol, Barra de Gramame, Jacarapé, Cristo Redentor, Rangel, Varjão, Baixo Roger, Grotão, Colinas do Sul, Gervásio Maia, Cidade Verde (Mangabeira), Mumbaba e Distrito Industrial.

Coleta alternada – Segundas, quartas e sextas – 19h

No período noturno, às segundas, quartas e sextas-feiras, a coleta acontece nas seguintes localidades: Bairro dos Estados, Miramar, Tambauzinho, Expedicionários, Funcionários I, Cruz das Armas, Mangabeira, Planalto da Boa Esperança, Novo Milênio, Cidade Maravilhosa, Bairro das Indústrias e Jardim Veneza.

Coleta alternada – Terças, quintas e sábados – 7h

Os locais atendidos às terças, quintas e sábados, no período diurno, são: Mandacaru, Alto do Céu, Bairro dos Ipês, Costa do Sol, Muçumagro, Paratibe, Bairro dos Novais, Alto do Mateus, Ilha do Bispo, Distrito Mecânico, Jardim Planalto, João Paulo II, Nova República, Presidente Médici, Funcionários II, Água Fria, José Américo, Irmã Dulce, Novo Milênio, Novo Geisel, Estrada de Gramame, 900 Casas, Sesc Gravatá, Costa e Silva, Ernani Sátiro e Esplanada.

Coleta alternada – Terças, quintas e sábados – 19h

Já no período noturno, às terças, quintas e sábados, a coleta é realizada nos seguintes bairros: Valentina de Figueiredo, Torre, Jardim Treze de Maio, Castelo Branco, Ernesto Geisel, Bancários, Jardim São Paulo, Anatólia, Jardim Cidade Universitária, Parque do Sol, Cidade Maravilhosa, Planalto da Boa Esperança e Vieira Diniz.

O calendário completo da coleta domiciliar pode ser acessado no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/calendario-de-coleta-domiciliar/.