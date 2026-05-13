Campeonato das Indústrias 2026 movimenta São José do Seridó e reforça incentivo da gestão municipal ao esporte

Teve início neste final de semana, no dia 8 de maio, no Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros, em São José do Seridó, a edição 2026 do Campeonato de Futsal das Indústrias, evento que já integra o calendário esportivo do município e celebra também as festividades alusivas ao Dia do Costureiro.





A competição reúne oito equipes e promete movimentar atletas, torcedores e toda a população são-josé-seridoense, fortalecendo o esporte local e incentivando a integração entre os trabalhadores das indústrias do município.





A iniciativa conta com o apoio da gestão municipal, liderada pelo prefeito Jackson Dantas e pelo vice-prefeito Ricardo Medeiros, que têm mantido um olhar atento e carinhoso para o fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão social, lazer e promoção da qualidade de vida.





Por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL), a administração municipal vem incentivando diversas modalidades esportivas, ampliando oportunidades para atletas e apoiando eventos que valorizam o talento local.





Nesta edição, a Prefeitura de São José do Seridó está disponibilizando R$ 2.500 em premiação, sendo R$ 1.500 destinados à equipe campeã e R$ 1.000 para o vice-campeão, demonstrando o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte amador.





O Campeonato das Indústrias chega mais uma vez como um espaço de confraternização, competitividade saudável e valorização dos trabalhadores, consolidando-se como uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo municipal.