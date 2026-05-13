onde assistir, prováveis escalações e mais
A Série D do Campeonato Brasileiro 2026 chega à sua sétima rodada com um confronto paraibano pelo Grupo A9. Serra Branca e Treze se enfrentam em busca da liderança da tabela. A partida acontece na tarde deste sábado (16), às 16h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O Carcará tentará manter a invencibilidade na competição nacional diante do Galo.
+ Confira a tabela completa da Série D do Brasileirão
O Serra Branca segue sem perder na Série D. O Carcará vem de um empate sem gols diante do Lagarto, resultado que fez a equipe cair uma posição na tabela. Agora, ocupa o terceiro lugar, mas segue na zona de classificação. Em sua primeira participação na competição nacional, o time faz uma campanha positiva e quer continuar fazendo história.
Já o Treze vem de vitória sobre o Decisão. No último domingo (10), o Galo venceu por 2 a 0 e agora busca assumir a liderança do grupo. A equipe ocupa a vice-liderança e ainda tem um jogo a menos em relação aos adversários que estão na zona de classificação.
Data, horário e local de Serra Branca x Treze
- Dia: 16 de maio (sábado)
- Hora: 16h30
- Local: Estádio Amigão
Transmissão de Serra Branca x Treze
- Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Metrópoles.
- Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN. A narração é de Edson Maia, os comentários de Léo Alves e reportagens de Marcos Siqueira.
- Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.
Prováveis escalações
- Serra Branca: Bruno Fuso, Igor Nunes, Vitão, Jadson e Luís Otávio; Marquinhos, Clayton e Marcelo Toscano; Jeferson, Kayan e Diego Ceará. Técnico: Gerson Gusmão.
- Treze: Erivelton, Natan, Diego Clemente, John Lessa e Fernandinho; Marquinhos, Petrocelli, Jean Carlo e Buba; Vinicius Bala e Brinquedo. Técnico: Adriano Souza.
Arbitragem
A definir.
Dia a dia do Serra Branca
Segunda-feira (11)
- A equipe do Serra Branca se reapresenta e inicia a preparação para o confronto contra o Treze;
Terça-feira (12)
- O Carcará realiza treino tático no CT Erasmo Alves Ribeiro;
Quarta-feira (13)
- O Serra Branca realiza treino no período da tarde no CT;
Quinta-feira (14)
- A equipe do Serra faz treino tático no turno da tarde;
Sexta-feira (15)
- O Carcará finaliza a preparação para o confronto pela Série D.
Dia a dia do Treze
Segunda-feira (11)
- A equipe do Treze se reapresenta e inicia a preparação para o confronto pela Série D;
Terça-feira (12)
- O Galo realiza treino em preparação para a partida contra o Serra Branca;
Quarta-feira (13)
- O Treze faz treino no turno da tarde;
Quinta-feira (14)
- A equipe comandada por Adriano Souza realiza treino em preparação para o confronto;
Sexta-feira (15)
- O Galo finaliza a preparação para a partida contra o Carcará.
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