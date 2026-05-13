onde assistir, prováveis escalações e mais

A Série D do Campeonato Brasileiro 2026 chega à sua sétima rodada com um confronto paraibano pelo Grupo A9. Serra Branca e Treze se enfrentam em busca da liderança da tabela. A partida acontece na tarde deste sábado (16), às 16h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O Carcará tentará manter a invencibilidade na competição nacional diante do Galo.

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Serra Branca x Treze pela Série D do Campeonato Brasileiro 2026. (Arte/Cisco Nobre)

O Serra Branca segue sem perder na Série D. O Carcará vem de um empate sem gols diante do Lagarto, resultado que fez a equipe cair uma posição na tabela. Agora, ocupa o terceiro lugar, mas segue na zona de classificação. Em sua primeira participação na competição nacional, o time faz uma campanha positiva e quer continuar fazendo história.

Já o Treze vem de vitória sobre o Decisão. No último domingo (10), o Galo venceu por 2 a 0 e agora busca assumir a liderança do grupo. A equipe ocupa a vice-liderança e ainda tem um jogo a menos em relação aos adversários que estão na zona de classificação.

Data, horário e local de Serra Branca x Treze

Dia: 16 de maio (sábado)

16 de maio (sábado) Hora: 16h30

16h30 Local: Estádio Amigão

Transmissão de Serra Branca x Treze

Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Metrópoles.

a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Metrópoles. Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN. A narração é de Edson Maia , os comentários de Léo Alves e reportagens de Marcos Siqueira .

nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN. A narração é de , os comentários de e reportagens de . Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

Serra Branca: Bruno Fuso, Igor Nunes, Vitão, Jadson e Luís Otávio; Marquinhos, Clayton e Marcelo Toscano; Jeferson, Kayan e Diego Ceará. Técnico: Gerson Gusmão.

Bruno Fuso, Igor Nunes, Vitão, Jadson e Luís Otávio; Marquinhos, Clayton e Marcelo Toscano; Jeferson, Kayan e Diego Ceará. Gerson Gusmão. Treze: Erivelton, Natan, Diego Clemente, John Lessa e Fernandinho; Marquinhos, Petrocelli, Jean Carlo e Buba; Vinicius Bala e Brinquedo. Técnico: Adriano Souza.

Arbitragem

A definir.

Dia a dia do Serra Branca

Segunda-feira (11)

A equipe do Serra Branca se reapresenta e inicia a preparação para o confronto contra o Treze;

Terça-feira (12)

O Carcará realiza treino tático no CT Erasmo Alves Ribeiro;

Quarta-feira (13)

O Serra Branca realiza treino no período da tarde no CT;

Quinta-feira (14)

A equipe do Serra faz treino tático no turno da tarde;

Sexta-feira (15)

O Carcará finaliza a preparação para o confronto pela Série D.

Dia a dia do Treze

Segunda-feira (11)

A equipe do Treze se reapresenta e inicia a preparação para o confronto pela Série D;

Terça-feira (12)

O Galo realiza treino em preparação para a partida contra o Serra Branca;

Quarta-feira (13)

O Treze faz treino no turno da tarde;

Quinta-feira (14)

A equipe comandada por Adriano Souza realiza treino em preparação para o confronto;

Sexta-feira (15)

O Galo finaliza a preparação para a partida contra o Carcará.

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