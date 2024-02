Prefeitura de João Pessoa estabelece comissão para supervisionar e avaliar serviços contratados pelo Hospital Napoleão Laureano

07/02/2024 |

O prefeito Cícero Lucena anunciou, nesta quarta-feira (7), a formação de uma comissão composta por quatro secretarias com o intuito de acompanhar e avaliar a regularidade e qualidade dos serviços de oncologia oferecidos pelo Hospital Napoleão Laureano à Rede Municipal de Saúde de João Pessoa.

Segundo o prefeito, a criação desta comissão visa aprimorar as relações entre o Poder Executivo Municipal e o Hospital Napoleão Laureano, com benefícios diretos para a população. “Com a implementação desta comissão, pretendemos assegurar maior transparência, eficiência e celeridade no atendimento oncológico dos usuários do SUS em João Pessoa”, explicou.

Cícero também ressaltou a colaboração do Governo do Estado da Paraíba e dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além da Controladoria Geral da União, no avanço do suporte àqueles que enfrentam o câncer. “Este é um momento no qual toda a sociedade deve se voltar para aqueles que encontram no Hospital Napoleão Laureano, abaixo de Deus, sua maior esperança de cura”, enfatizou o prefeito.

A comissão contará com representantes das seguintes secretarias: Saúde, Procuradoria Geral do Município, Transparência Pública e Controladoria Geral do Município. O secretário de Saúde, Luís Ferreira Filho, ocupará a presidência da comissão, cuja criação será divulgada no Diário Oficial do Município.