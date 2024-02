PALPITES Aucas x Nacional Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (08/02), ESCALAÇÕES

Aucas vs. Nacional-PAR: Onde e Quando Assistir ao Jogo da Pré-Libertadores da América 2024

Nesta quinta-feira, dia 08/02/2024, às 21:30h (horário de Brasília), os fãs de futebol têm um encontro marcado com a emoção da Pré-Libertadores da América 2024. Aucas e Nacional-PAR se enfrentam pela 1ª rodada da competição, em um duelo que promete muita intensidade e rivalidade.

O palco para essa batalha será o estádio Gonzalo Pozo Ripalda, um local que certamente estará repleto de torcedores apaixonados apoiando suas equipes do início ao fim. A atmosfera promete ser eletrizante, com cada lance sendo vivido com grande emoção pelos presentes.

Além deste confronto, a rodada inaugural da Pré-Libertadores da América 2024 reserva outros jogos igualmente emocionantes. No dia 06/02, Puerto Cabello e Defensor Sporting abriram os trabalhos, seguidos por Aurora e Melgar no dia 07/02. E após o embate entre Aucas e Nacional-PAR, ainda teremos mais confrontos nos dias subsequentes, com destaque para Nacional-PAR contra Aucas no dia 15/02.

Essa competição é o sonho de todo clube sul-americano, pois representa a oportunidade de alcançar a tão almejada fase de grupos da Libertadores. Cada partida é uma chance de mostrar força, determinação e qualidade técnica.

Portanto, se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance dessa emocionante jornada rumo à glória continental, reserve seu lugar no sofá, prepare as pipocas e sintonize na Band, onde você poderá acompanhar toda a cobertura e emoção desses jogos imperdíveis da Pré-Libertadores da América 2024.