As prévias do Carnaval Tradição de João Pessoa começam nesta sexta-feira (12), na Avenida Floriano Peixoto, no bairro de Jaguaribe, abrindo as festividades carnavalescas da Capital. A programação inclui desfiles de tribos indígenas, grupos de maracatu, ala ursas, clubes de frevo e outras manifestações tradicionais da cultura popular. A programação faz parte das atrações do Folia de Rua e Carnaval Tradição, que se estende até o dia 12 de fevereiro.

“As nossas prévias de Carnaval são muito importantes porque já mostram a força e a potência que tem o nosso Carnaval Tradição. Cada agremiação, escola de samba, ala ursa, tribo indígena, clube de orquestra nessas prévias tem uma capacidade muito grande de mobilizar o público nos bairros e com isso a gente dinamiza os polos do nosso Carnaval e ganha força a partir das prévias do Carnaval Tradição”, disse o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Nesta sexta-feira (12), o desfile vai contar com a Ala Ursa Anos Dourados; Clube do Frevo Adolescente Criança Feliz; Tribo Indígena Tabajara, do Cristo; Clube do Frevo Alegria do Frevo, do Cristo Redentor; Tribo Indígena Africanos, do Cristo Redentor; Clube do Frevo Piratas de Jaguaribe e Escola de Samba Império do Samba, do Roger.

No Esplanada – No sábado (13), a Rua Lourenço César com Rua Ibiapina de Souza Magalhães, no Conjunto Esplanada, animam o público a Ala Ursa Jamaica; Ala Ursa Folião; Tribo Indígena Xavantes do Bairro dos Novais; Clube do Frevo Sai da Frente Dona Emília, do Conjunto Esplanada; Escola de Samba Independente, de Mandacaru; Tribo Indígena Tupi Guanabara, de Água Fria e o Clube do Frevo Ciganos do Esplanada.

Torre – Já no domingo (14), o desfile vai ser na Rua Carneiro da Cunha (entre a Av. Ruy Barbosa e a Rua Santa Júlia), no bairro da Torre. Na avenida a animação e o encantamento ficam por conta da Ala Ursa Alegria do Panda, da Torre; Clube do Frevo Adolescente Criança Feliz; Ala Ursa da Paz; Clube São Rafael Frevo e Folia; Tribo Indígena Ubirajara, do Rangel; Clube Gigantes do Frevo; Escola de Samba Acadêmico do Ritmo; Tribo Indígena Pele Vermelha; Clube do Frevo Bandeirantes, da Torre; Escola de Samba Malandros do Morro e Clube do Frevo e A Corda do Frevo, da Torre.

Confira a programação completa: joaopessoa.pb.gov.br/destaques/carnaval2024.