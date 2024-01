10 produções esperadas para este ano 

Novas temporadas de sucessos como ‘Round Six’ e ‘A Casa do Dragão’, e novidades como ‘Senna’ e ‘Fallout’ estão entre as séries que chegam às plataformas de streaming em 2024. O Jornal da Paraíba preparou uma lista com 10 séries esperadas para este ano (cinco novidades e cinco retornos).

Mega sucessos como ‘Wandinha’, ‘The Last Of Us’ e ‘Stranger Things’ não têm previsão de lançamento para 2024. Essas e outras produções foram afetadas pela greve dos atores e roteiristas, que aconteceu no ano passado.

Cinco lançamentos de séries em 2024

Fallout (Prime Vídeo)

Na onda das adaptações de games Fallout é uma das grandes apostas do Prime Video para 2024. A série se passa em um futuro distópico. Duzentos anos após o apocalipse, os moradores de abrigos radioativos são forçados a retornar à paisagem infernal irradiada que seus ancestrais deixaram para trás – e ficam chocados ao descobrir um universo incrivelmente complexo, estranho e altamente violento esperando por eles. A estreia é em 12 de abril.

Senna (Netflix)

Ayrton Senna da Silva é muito mais que um esportista, é um verdadeiro herói brasileiro. E no ano em que a morte trágica do piloto completa 30 anos, a Netflix vai contar a história dele em uma série. A produção tem Gabriel Leone vivendo Senna. A trama tem início quando ele vai viver na Inglaterra, para a disputa da Fórmula Ford, e acompanha a trajetória de Senna até o acidente que tirou sua vida em 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino. A data de estreia ainda não está confirmada, mas deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2024.

Cidade de Deus (HBO Max)

Um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, ‘Cidade de Deus’ volta em 2024 em formato de série. A ideia da produção da HBO Max vai mostrar o destino que os personagens tiveram mais de duas décadas depois. Nomes como Alexandre Rodrigues, o Buscapé, voltam para a produção. A previsão de estreia é para o final de 2024.

Avatar: O Último Mestre do Ar (Netflix)

Após finalmente conseguir acertar nas adaptações de animes (com One Piece e Yu Yu Hakusho), a Netflix tenta mais uma cartada no segmento em 2024: ‘Avatar: O Último Mestre do Ar’. O anime já tinha sido adaptado para o cinema em um longa de M. Night Shyamalan, que não foi muito bem recebido. A história acompanha Aang, um menino que descobre ser o Avatar, responsável por garantir o equilíbrio entre os quatro elementos – água, terra, fogo e ar – e suas respectivas nações representantes. A estreia é em 22 de fevereiro.

Pinguim (HBO Max)

Derivada do filme ‘Batman’, com Robert Pattison, a série vai mostrar como Oswald Cobblepot, o ‘Oz’, se tornou um chefão do crime na cidade de Gotham, conhecido como Pinguim. Assim como no longa de 2022, Collin Farrel dá vida ao personagem. A série está confirmada para 2024, mas ainda sem data definida.

Cinco séries que voltam em 2024

Round Six – 2ª temporada (Netfix)

Maior sucesso da história da Netflix, ‘Round Six’ tem a segunda temporada confirmada para 2024. Ainda não existem muitas informações sobre o gancho dessa nova temporada.

Lançada em 2021, a produção sul-coreana gira em torno de pessoas comuns, que entram em um desafio no qual podem sair muito ricos ou mortos.

Os Outros – 2ª temporada (Globoplay)

Fenômeno do Globoplay, ‘Os Outros’ tem a segunda temporada confirmada para 2024. A série aborda falta de diálogo, ódio e intolerância, a partir da relação entre vizinhos em um condomínio de classe média. A nova leva de episódios traz de volta nomes como Adriana Esteves e Eduardo Sterblitch, e inclui Letícia Collin e outros nomes. A estreia ainda não tem a data confirmada.

A Casa do Dragão – 2ª temporada (HBO Max)

Spin-off de ‘Game of Thrones’, ‘A Casa do Dragão’ ganha a segunda temporada em 2024. A produção da HBO Max deve contar com oito episódios. A série deve chegar entre os meses de junho e setembro.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder – 2ª temporada (Prime Vídeo)

O universo criado por J.R.R. Tolkien retorna às telas com a segunda temporada de ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder’. A série do Prime Video é considerada a mais cara da história, com um orçamento estimado de US$ 450 milhões de dólares à época a primeira temporada. A estreia é no segundo semestre de 2024.

The Boys – 4ª temporada (Prime Video)

‘The Boys’, maior hit do Prime Vídeo, volta para a quarta temporada em 2024. A trama traz o Capitão Pátria tendo que responder por seus atos na Justiça. E Billy Bruto está com poucos meses de vida, e entra em confronto com seus parceiros caçadores de super. No elenco, a grande novidade é a entrada de Jeffrey Dean Morgan, o Negan de ‘The Walking Dead’. A data de estreia ainda não está confirmada.