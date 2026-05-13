Diretor da Funjope representa Prefeitura de João Pessoa na Caravana Pacto Cultura Viva Paraíba

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados (FNC), Marcus Alves, representou a Prefeitura de João Pessoa, nesta segunda-feira (11), em reunião da Caravana Pacto Cultura Viva Paraíba realizada em Guarabira. A ação visa o fortalecimento da implementação da Política Nacional Cultura Viva nos municípios paraibanos.

“Nós temos um compromisso de estimular, promover e desenvolver as culturas nas comunidades e nos territórios. Fortalecer os pontos de cultura é um trabalho fundamental para o desenvolvimento da Política Nacional Cultura Viva. Fazemos isso em João Pessoa desde 2021 e estamos sempre melhorando essa nossa ação, sobretudo, a partir do crescimento dos pontos de cultura com a Política Nacional Cultura Viva. Para se ter uma ideia, nós tínhamos 15 pontos de cultura em João Pessoa e, nos últimos dois anos, tivemos um crescimento para 82. Evidentemente que, tanto eu como o prefeito Leo Bezerra, temos o compromisso de desenvolver e melhorar a nossa política municipal de cultura com foco nesses territórios e nessas comunidades onde os pontos de cultura são fortes. Fazer isso no ambiente de toda a Paraíba é fundamental”, avaliou Marcus Alves.

Ele ressaltou que é muito importante a reunião em Guarabira com os pontos de cultura das cidades de Sapé e Mari, ouvindo relatos de pontos de cultura ligados às Mulheres de Augusto, de Sapé; às quadrilhas juninas e teatro, de Guarabira; movimentos de sem terra e de agricultores rurais. Essas cidades, conforme Marcus Alves, contaram suas experiências de vida a partir da Cultura Viva.

“Isso é fundamental. Evidente que o Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados tem um compromisso de fortalecer a cultura dos territórios, das comunidades, dado que somos uma instituição ligada à Frente Nacional dos Prefeitos, que tem toda uma política municipalista para o Brasil. Então, nós estamos tentando fortalecer e trabalhar todos os pontos de cultura nas mais diversas cidades e municípios brasileiros”, acrescentou.

Alice Monteiro Lima, coordenadora do Pontão Paraíba Cultura Viva, afirmou que a reunião foi positiva. “Nós debatemos sobre a questão da implementação da Lei Cultura Viva, mas principalmente da estratégia de trabalhar em rede”. Ela lembrou que o diálogo ocorreu em torno do fortalecimento da gestão compartilhada e ressaltou que a Caravana saiu exitosa da reunião. Nela foi proposta a criação da rede municipal de pontos de cultura de Guarabira e a de Sapé, que vão indicar um representante para integrar o comitê gestor. Com isso, as redes municipais serão fortalecidas.

Também foi discutida a questão desses municípios pactuarem, junto com a gestão, a criação da cadeira da Cultura Viva dentro dos conselhos e, com isso, conseguirem planejar, para o ciclo 3, um incremento do recurso aplicado na Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) nesses municípios.

A coordenadora disse que o calendário será concluído nos municípios de Patos e Sousa e, em seguida, será traçado um planejamento estratégico para iniciar a formação com os gestores e as 11 redes municipais de cultura. “Ter o Fórum Nacional de Secretários das Capitais e dos Municípios Associados fazendo parte dessa caravana mostra o compromisso com a gestão compartilhada e, principalmente, com o municipalismo porque a política pública Cultura Viva é, na sua essência, uma política municipalista. Então, esse apoio do Fórum e do professor Marcus Alves na Caravana só vem fortalecer esse Pacto Cultura Viva aqui na Paraíba”, comentou.

Integração – Clemilson França, secretário de Cultura e Turismo de Guarabira, afirmou que o município tem avançado de forma muito significativa na implementação da Política Nacional Cultura Viva, especialmente por meio da integração entre a Secretaria de Cultura e Turismo, os coletivos culturais, os mestres e mestras da cultura popular e os Pontos de Cultura do território.

Atualmente – conforme o gestor – Guarabira já desenvolve ações concretas dentro da Política Nacional Cultura Viva, a exemplo da criação e publicação de editais específicos vinculados à Política Nacional Aldir Blanc, contemplando Pontos de Cultura e Mestres e Mestras das culturas tradicionais.

“Nosso município compreende que a Cultura Viva vai muito além do financiamento cultural. Trata-se de uma política de reconhecimento, valorização da identidade do povo, fortalecimento das comunidades e promoção da cidadania cultural. Por isso, temos buscado construir esse processo de maneira participativa, dialogando com os fazedores de cultura e fortalecendo as manifestações culturais que fazem parte da história e da identidade de Guarabira e do Brejo paraibano”, pontuou.

O secretário destacou que essas reuniões têm uma importância estratégica para o fortalecimento da Cultura Viva nos municípios paraibanos. “No caso de Guarabira, o diálogo é fundamental para ampliar o entendimento sobre a Política Nacional Cultura Viva, fortalecer a gestão compartilhada e aproximar ainda mais o poder público das iniciativas culturais que já realizam um trabalho transformador nas comunidades”.

Ele considerou de grande relevância a presença de Marcus Alves na reunião. “É extremamente importante porque ele representa uma liderança nacional no debate sobre políticas públicas culturais e no fortalecimento da Política Nacional Cultura Viva. Marcus Alves tem contribuído diretamente para ampliar o diálogo entre os municípios, o Ministério da Cultura e os fóruns de gestores culturais, fortalecendo o pacto federativo da cultura e estimulando a implementação da Cultura Viva no nosso Estado”.

Caravana – A Caravana Pacto Cultura Viva Paraíba é uma iniciativa do Pontão Paraíba Cultura Viva, que envolve o Fórum de Secretários Municipais da Paraíba, o Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados (FNC) e o Comitê de Gestão Compartilhada Cultura Viva Paraíba, com apoio da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup).

Confira o calendário

Quarta-feira (13)

Cidade: Patos

Horário: das 9h às12h30

Local: Centro Cultural Amaury de Carvalho

Endereço: Praça Edvaldo Mota – Centro

Quinta-feira (14)

Cidades: Sousa e Cajazeiras

Horário: das 9h às 12h30

Local: Centro Histórico Professora Dodora, Cine Teatro Municipal

Endereço: Rua Presidente João Pessoa, nº 39 – Centro – Sousa.