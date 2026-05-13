Itaú lança cartão Private World Legend com até 7 pontos por dólar; veja comparação com o The One

Por MRNews



O Itaú Unibanco entrou oficialmente na disputa dos cartões ultraprime mais exclusivos do país ao anunciar o novo Itaú Private World Legend Mastercard. Voltado ao segmento Private Bank, o produto chega ao mercado com foco em clientes de altíssima renda e reúne benefícios ligados a viagens, hotéis de luxo, gastronomia, experiências premium e salas VIP.

O lançamento rapidamente chamou atenção no setor financeiro por posicionar o banco em uma faixa ainda mais sofisticada do mercado de cartões premium, concorrendo diretamente com produtos como BRB DUX Visa Infinite e CAIXA Visa Infinite Ícone.

Além dos benefícios tradicionais, o novo cartão também levanta dúvidas sobre o futuro do Itaú Private The One, que até então ocupava o topo da linha premium do banco.

Cartão oferece até 7 pontos por dólar gasto

O principal destaque do World Legend é o programa de pontuação.

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Segundo o Itaú:

compras nacionais acumulam 5 pontos por dólar;

compras internacionais geram 7 pontos por dólar gasto.

O volume de acúmulo coloca o cartão entre os mais agressivos do mercado brasileiro atualmente.

Especialistas apontam que o produto foi claramente desenhado para clientes que concentram gastos elevados, principalmente em viagens internacionais e consumo no exterior.

Salas VIP ilimitadas e acesso ao Taste of Priceless

O cartão oferece acessos ilimitados ao programa LoungeKey, além de permitir até 20 convidados por ano.

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Os clientes também terão acesso ao Taste of Priceless, lounge premium da Mastercard localizado no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos.

O espaço ganhou destaque no segmento de alta renda por oferecer experiência mais sofisticada, com proposta próxima a restaurantes premium.

O menu é assinado pelo chef Alex Atala.

Parceria com a rede Fasano amplia foco em luxo

Outro diferencial importante do novo cartão é a parceria com a rede Fasano.

Os clientes terão benefícios como:

terceira diária grátis;

early check-in;

late check-out;

melhores tarifas disponíveis;

desconto de 15% em restaurantes selecionados da rede.

O pacote reforça a estratégia do Itaú de posicionar o cartão mais próximo do universo de lifestyle e hotelaria de luxo.

Benefícios incluem hotéis de alto padrão

Além do Fasano, o cartão oferece vantagens em hotéis renomados como:

Palácio Tangará;

Copacabana Palace;

Hotel Unique;

Hotel das Cataratas.

Entre os benefícios aparecem:

café da manhã gratuito;

welcome drink;

serviços de spa;

upgrades;

experiências exclusivas.

Crédito Uber e concierge fazem parte do pacote

O World Legend também oferece:

crédito anual de R$ 420 em Uber para transfers aeroportuários;

concierge especializado;

reservas em restaurantes do Michelin Program;

curadoria de artes e experiências culturais.

Além disso, o cartão possui seguro viagem com cobertura de até US$ 1 milhão.

Anuidade chega a R$ 4.800

A anuidade do novo cartão será de:

R$ 4.800 por ano;

divididos em 12 parcelas de R$ 400.

Para obter isenção total, o cliente deverá gastar:

pelo menos R$ 40 mil por mês na fatura.

Segundo o banco, o produto será disponibilizado inicialmente para clientes Private e alguns correntistas Personnalité selecionados mediante convite.

Novo cartão gera dúvidas sobre o futuro do The One

Com a chegada do World Legend, surgiram questionamentos sobre o futuro do The One dentro do portfólio do Itaú.

Embora o banco ainda não tenha confirmado mudanças, especialistas avaliam que os dois produtos ocupam praticamente a mesma faixa do mercado.

O World Legend chega com benefícios muito semelhantes, mas com posicionamento ainda mais ligado ao universo de luxo e experiências premium.

Outro detalhe importante é que a regra de isenção do novo cartão ficou mais flexível:

World Legend exige R$ 40 mil em gastos;

The One exige R$ 60 mil.

Comparação com concorrentes do mercado

Apesar do pacote robusto de benefícios, a anuidade elevada chamou atenção do mercado.

O BRB DUX Visa Infinite, por exemplo:

cobra R$ 1.680 anuais;

oferece até 7 pontos por dólar;

possui acessos ilimitados a salas VIP;

inclui LoungeKey, Priority Pass e DragonPass.

Já o CAIXA Visa Infinite Ícone:

cobra R$ 1.650 anuais;

oferece até 6 pontos por dólar;

também possui acessos ilimitados a salas VIP.

Especialistas avaliam que, olhando apenas custo-benefício, existem opções mais baratas no mercado entregando benefícios relativamente próximos.

Itaú aposta em exclusividade e lifestyle

O Itaú, no entanto, parece apostar menos em retorno financeiro direto e mais em experiências sofisticadas e percepção de exclusividade.

A combinação entre hotéis de luxo, gastronomia premium, acesso ao Taste of Priceless e benefícios ligados a lifestyle mostra que o foco do produto está na experiência oferecida ao cliente.

O lançamento também reforça a forte movimentação do mercado brasileiro de cartões premium, que vem ampliando a disputa por consumidores de altíssima renda.

Mercado premium vive nova fase no Brasil

Nos últimos anos, os cartões de alta renda deixaram de competir apenas por pontuação e salas VIP.

Hoje, bancos e bandeiras passaram a investir em:

hotelaria de luxo;

experiências gastronômicas;

concierge avançado;

benefícios exclusivos;

lifestyle premium.

A tendência é que a concorrência nesse segmento continue aumentando nos próximos anos.

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