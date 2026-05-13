Itaú lança cartão Private World Legend com até 7 pontos por dólar; veja comparação com o The One
Por MRNews
O Itaú Unibanco entrou oficialmente na disputa dos cartões ultraprime mais exclusivos do país ao anunciar o novo Itaú Private World Legend Mastercard. Voltado ao segmento Private Bank, o produto chega ao mercado com foco em clientes de altíssima renda e reúne benefícios ligados a viagens, hotéis de luxo, gastronomia, experiências premium e salas VIP.
O lançamento rapidamente chamou atenção no setor financeiro por posicionar o banco em uma faixa ainda mais sofisticada do mercado de cartões premium, concorrendo diretamente com produtos como BRB DUX Visa Infinite e CAIXA Visa Infinite Ícone.
Além dos benefícios tradicionais, o novo cartão também levanta dúvidas sobre o futuro do Itaú Private The One, que até então ocupava o topo da linha premium do banco.
Cartão oferece até 7 pontos por dólar gasto
O principal destaque do World Legend é o programa de pontuação.
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Segundo o Itaú:
- compras nacionais acumulam 5 pontos por dólar;
- compras internacionais geram 7 pontos por dólar gasto.
O volume de acúmulo coloca o cartão entre os mais agressivos do mercado brasileiro atualmente.
Especialistas apontam que o produto foi claramente desenhado para clientes que concentram gastos elevados, principalmente em viagens internacionais e consumo no exterior.
Salas VIP ilimitadas e acesso ao Taste of Priceless
O cartão oferece acessos ilimitados ao programa LoungeKey, além de permitir até 20 convidados por ano.
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Os clientes também terão acesso ao Taste of Priceless, lounge premium da Mastercard localizado no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos.
O espaço ganhou destaque no segmento de alta renda por oferecer experiência mais sofisticada, com proposta próxima a restaurantes premium.
O menu é assinado pelo chef Alex Atala.
Parceria com a rede Fasano amplia foco em luxo
Outro diferencial importante do novo cartão é a parceria com a rede Fasano.
Os clientes terão benefícios como:
- terceira diária grátis;
- early check-in;
- late check-out;
- melhores tarifas disponíveis;
- desconto de 15% em restaurantes selecionados da rede.
O pacote reforça a estratégia do Itaú de posicionar o cartão mais próximo do universo de lifestyle e hotelaria de luxo.
Benefícios incluem hotéis de alto padrão
Além do Fasano, o cartão oferece vantagens em hotéis renomados como:
- Palácio Tangará;
- Copacabana Palace;
- Hotel Unique;
- Hotel das Cataratas.
Entre os benefícios aparecem:
- café da manhã gratuito;
- welcome drink;
- serviços de spa;
- upgrades;
- experiências exclusivas.
Crédito Uber e concierge fazem parte do pacote
O World Legend também oferece:
- crédito anual de R$ 420 em Uber para transfers aeroportuários;
- concierge especializado;
- reservas em restaurantes do Michelin Program;
- curadoria de artes e experiências culturais.
Além disso, o cartão possui seguro viagem com cobertura de até US$ 1 milhão.
Anuidade chega a R$ 4.800
A anuidade do novo cartão será de:
- R$ 4.800 por ano;
- divididos em 12 parcelas de R$ 400.
Para obter isenção total, o cliente deverá gastar:
- pelo menos R$ 40 mil por mês na fatura.
Segundo o banco, o produto será disponibilizado inicialmente para clientes Private e alguns correntistas Personnalité selecionados mediante convite.
Novo cartão gera dúvidas sobre o futuro do The One
Com a chegada do World Legend, surgiram questionamentos sobre o futuro do The One dentro do portfólio do Itaú.
Embora o banco ainda não tenha confirmado mudanças, especialistas avaliam que os dois produtos ocupam praticamente a mesma faixa do mercado.
O World Legend chega com benefícios muito semelhantes, mas com posicionamento ainda mais ligado ao universo de luxo e experiências premium.
Outro detalhe importante é que a regra de isenção do novo cartão ficou mais flexível:
- World Legend exige R$ 40 mil em gastos;
- The One exige R$ 60 mil.
Comparação com concorrentes do mercado
Apesar do pacote robusto de benefícios, a anuidade elevada chamou atenção do mercado.
O BRB DUX Visa Infinite, por exemplo:
- cobra R$ 1.680 anuais;
- oferece até 7 pontos por dólar;
- possui acessos ilimitados a salas VIP;
- inclui LoungeKey, Priority Pass e DragonPass.
Já o CAIXA Visa Infinite Ícone:
- cobra R$ 1.650 anuais;
- oferece até 6 pontos por dólar;
- também possui acessos ilimitados a salas VIP.
Especialistas avaliam que, olhando apenas custo-benefício, existem opções mais baratas no mercado entregando benefícios relativamente próximos.
Itaú aposta em exclusividade e lifestyle
O Itaú, no entanto, parece apostar menos em retorno financeiro direto e mais em experiências sofisticadas e percepção de exclusividade.
A combinação entre hotéis de luxo, gastronomia premium, acesso ao Taste of Priceless e benefícios ligados a lifestyle mostra que o foco do produto está na experiência oferecida ao cliente.
O lançamento também reforça a forte movimentação do mercado brasileiro de cartões premium, que vem ampliando a disputa por consumidores de altíssima renda.
Mercado premium vive nova fase no Brasil
Nos últimos anos, os cartões de alta renda deixaram de competir apenas por pontuação e salas VIP.
Hoje, bancos e bandeiras passaram a investir em:
- hotelaria de luxo;
- experiências gastronômicas;
- concierge avançado;
- benefícios exclusivos;
- lifestyle premium.
A tendência é que a concorrência nesse segmento continue aumentando nos próximos anos.
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