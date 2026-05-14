Governo do Estado divulga resultados finais dos editais Paraíba Étnica e Paraíba Inclusiva — Governo da Paraíba

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, divulgou nesta segunda-feira (11) os resultados finais dos editais Paraíba Étnica e Paraíba Inclusiva, com recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O investimento total dos dois editais foi de R$2.700.000,00.

Para o edital de seleção de projetos vinculados às expressões artísticas e culturais dos Povos Indígenas, Povos Ciganos e Comunidades Quilombolas, foram investidos R$ 1.200.000,00 para projetos voltados para e desenvolvidos por agentes, grupos, coletivos e organizações relacionadas à expressão cultural dos povos indígenas (R$400.000,00), dos povos e comunidades ciganas (R$400.000,00) e das comunidades quilombolas da Paraíba (R$400.000,00).

Já no edital Paraíba Inclusiva, que selecionou projetos culturais desenvolvidos por populações periféricas, rural, idosos (60+) e mulheres ou voltados para a infância na indústria criativa, o aporte financeiro foi de R$ 1.500.000,00 sendo R$750.000,00 para projetos enquadrados na faixa A – R$50.000,00 e $750.000,00 para projetos na faixa B – R$25.000,00.

Os proponentes habilitados nos dois editais receberão um email com o Termo de Premiação Cultural, que deve ser assinado e anexado em resposta ao Comunicado na plataforma prosas.com.br. As propostas que estejam como inabilitadas não apresentaram recurso na fase anterior ou enviaram documentação com alguma pendência. De acordo com o texto do resultado final, nesta fase não cabe mais recurso.

Confira os resultados neste link.