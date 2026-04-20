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Prefeito Lucas coordena debate sobre cadastramento de novos projetos do Minha Casa Minha Vida

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Na sede da prefeitura de Currais Novos, o prefeito Lucas Galvão recebeu na manhã desta terça-feira (7) representantes do Instituto Cruzeiro e do Instituto IGEPAS do Ceará, que estão com filiais aqui no RN, para dialogar à respeito de projetos de moradias rurais e urbanas através das entidades via o Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

Os representantes foram acompanhados pelo o ex-prefeito Odon, em nome do mandato do Deputado Francisco. De acordo com Odon, as portarias do Governo Federal saíram e as entidades vão pleitear a aprovação de novas casas para Currais Novos e outros municípios da região do Seridó.

“Se aprovado o Projeto pelo Governo Federal, mais famílias terão o direito à moradia digna em Currais Novos e na região”, explicou.

O prefeito Lucas reiterou a importância do programa para Currais Novos. “Nossa cidade já foi contemplada com 100 apartamentos e 25 casas que estão prestes a iniciar e agora é uma nova oportunidade de buscar mais moradias para a população”, afirmou.

Com a volta do Governo Lula, os projetos de habitação popular retomaram para diminuir o déficit habitacional no Brasil.

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