Capital vai sediar 116ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana

Compartilhamento de experiências e propositura de estudos e projetos para melhoria da mobilidade urbana, dos transportes e do trânsito estão entre os principais objetivos da 116ª Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. João Pessoa foi escolhida para sediar este importante evento, que ocorrerá nos dias 4 e 5 de abril, no auditório do Aram Beach & Convention, em Tambaú.

O encontro terá a participação do superintendente de Mobilidade Urbana da Capital paraibana, Expedito Leite Filho e, ainda, dos gestores de mobilidade de diversas cidades brasileiras, assim como, de autoridades públicas locais e nacionais. Entre os assuntos que estarão em discussão, destaque para políticas de mobilidade urbana, PAC da Mobilidade, Resoluções do Conselho das Cidades, Projeto de Lei do Marco Legal do Transporte Público e mobilidade ativa.

“Será com grande satisfação que sediaremos este grandioso Fórum, recebendo em nossa Capital representantes de outras cidades brasileiras e, ainda, tendo a oportunidade de trazer representantes também dos demais municípios paraibanos para que possam ter acesso a estas discussões tão importantes. Com certeza, serão dois dias de um verdadeiro intercâmbio em prol uma mobilidade urbana mais eficiente, moderna, segura e dinâmica”, ressaltou Expedito Leite Filho.

A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) já deu início ao processo de inscrição e os participantes devem realizá-la através do site: antp.org.br.

A edição passada do Fórum ocorreu em Foz do Iguaçu (Paraná). Alexandre Resende, secretário executivo da ANTP, afirmou que dois critérios foram levados em consideração para escolha da cidade sede. O primeiro é a demonstração do interesse por parte da gestão municipal em recepcionar o evento e, o segundo, a vontade dos organizadores de voltar a realizar a reunião na Região Nordeste.

“Nós temos em média 45 secretários presentes por reunião e público aproximado de 100 pessoas. Porém, por João Pessoa ser uma cidade muito atrativa e também por termos elaborado uma programação com conteúdos relevantes para os debates, a ANTP estima que este público seja ainda maior de participantes na Capital paraibana”, afirmou Alexandre Resende.