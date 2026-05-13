Em 11 dias, João Pessoa registra volume de chuvas 11% acima da média histórica para todo mês de maio

Até esta segunda-feira (11), João Pessoa registrou 313,2 milímetros (mm) de chuvas, o que corresponde a 11% acima da média histórica do mês de maio, que é de 282 mm. Os dados foram coletados da plataforma convencional 82798 do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), instalada na BR-230. Desde o início do mês, a Prefeitura de João Pessoa montou uma força-tarefa para acompanhar e dar total apoio às famílias que foram impactadas pelas chuvas na Capital.

O Inmet renovou os alertas de chuvas para João Pessoa e, segundo a previsão, pode chover de 30 a 60 mm/h, podendo chegar a 50 a 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), risco de alagamentos, descargas elétricas, quedas de galhos de árvores e corte de energia elétrica. Os avisos são válidos até as 23h59 desta terça-feira (12).

O coordenador da Defesa Civil da Capital, Kelson Chaves, disse que as chuvas devem persistir, já que os alertas foram renovados, e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP) segue em estado de atenção. “Continuamos observando e atentos aos fenômenos anunciados pelo Inmet, com nossas equipes prontas para atender aos chamados e necessidades da população”, destacou.

Orientações – A Defesa Civil orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, não atravessar trechos alagados, não estacionar veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda, não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e abandonar locais de risco a qualquer sinal de anormalidade.

“O período requer atenção redobrada. Não correr riscos desnecessários é essencial para que acidentes sejam evitados. De modo que, seguir as orientações da Defesa Civil é uma decisão acertada e coerente. Qualquer fato diferente e que fuja à normalidade, é importante entrar em contato conosco. A Defesa Civil não para e está sempre disposta a ajudar a população”, finalizou o coordenador.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

Assistência às famílias – Desde o início de maio, a Prefeitura de João Pessoa está garantindo total assistência às famílias atingidas pelas chuvas. Ao todo, 22 famílias do Engenho Velho ficaram desabrigadas, foram instaladas no Ginásio Ivan Cantisani, no Tambiá, e no Betel Brasileiro, mas já receberam auxílio-moradia e estão residindo em imóvel seguro.

O prefeito Leo Bezerra, que acompanha a situação desde o início do mês, determinou que os programas sociais da Prefeitura estejam disponíveis à população. O programa ‘Cuidar do Lar’ fará a reforma dos imóveis (os que tiverem condições); o programa ‘Compra Assistida’ garante a compra do imóvel de até R$ 115 mil no local que a família escolher; e o programa ‘Eu Posso’ vai disponibilizar uma linha de crédito para pessoas que tiveram seus pequenos negócios prejudicados pelas chuvas.

Trabalho integrado – A força-tarefa montada pela Prefeitura para atender as famílias vítimas das chuvas, é formada pela Defesa Civil e as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Educação (Sedec), Saúde (SMS), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Comunicação (Secom), Segurança (Semusb), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e o Programa João Pessoa Sustentável.