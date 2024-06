25 mulheres escolhem 40 músicas para o Dia dos Namorados

Foto/Reprodução.

Anos atrás, eu escolhia músicas para o Dia dos Namorados. Podia ser para esta coluna no Jornal da Paraíba online, podia ser para a Sexta de Música, minha coluna na CBN João Pessoa.

Neste 12 de junho de 2024, fiz diferente. Pedi que leitoras escolhessem as suas preferidas para que eu publicasse aqui na coluna. 25 mulheres atenderam ao pedido. Algumas mandaram mais de uma música. No final, os nomes de quem mandou e o meu agradecimento.

Antes da lista, no entanto, transcrevo algo de Chico Buarque: “Vejo meu bem com seus olhos/E é com meus olhos/Que o meu bem me vê”. Está em Meu Namorado, letra de Chico, música de Edu Lobo. O registro original, com Simone, é de O Grande Circo Místico. Agora, a lista:

Da Bossa Nova, vieram Eu Sei que Vou te Amar, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e So Nice, que é a versão em inglês de Samba de Verão, de Marcos e Paulo Sérgio Valle.

De Cole Porter, vieram I’ve Got You Under My Skin, definitiva na voz de Frank Sinatra, e Let’s Do It, só que na versão Façamos (Vamos Amar), gravada por Chico Buarque e Elza Soares.

Uma leitora escolheu Summer of 42, que Michel Legrand compôs para o filme Houve Uma Vez Um Verão, mas observou: com Tony Bennett.

Outras músicas internacionais: Let’s Stay Together (Al Green), For Your Love (Stevie Wonder), Your Song (Elton John), Una Casa al Sole (Sergio Endrigo), Is This Love (Bob Marley), Something Stupid (Frank e Nancy Sinatra), Wouldn’t It Be Nice (Beach Boys) e All I Wanna Do (outra vez, Beach Boys).

Um pouco de Beatles: I Will, de Paul McCartney, e I Need You, de George Harrison.

Gente que apareceu duas vezes: Lulu Santos (Apenas Mais uma de Amor e Um Certo Alguém), Djavan (Azul e Um Amor Puro), Chico César (À Primeira Vista e Isso) e Amelinha (Foi Deus que Fez Você e Flor da Paisagem).

De Roberto Carlos, foram mencionadas três músicas: Como é Grande o Meu Amor por Você, Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo e Os Botões da Blusa.

Caetano Veloso entrou uma vez na lista como autor (Não Identificado)e duas vezes como intérprete (Você Não me Ensinou a te Esquecer e Céu de Santo Amaro).

Outras menções: Xuxuzinho (Rita Lee), Mariana (Bia), Velha Infância (Tribalistas), Para um Amor no Recife (Paulinho da Viola), Exagerado (Cazuza), O Mundo é um Moinho (Cartola), Vamos Fugir (Gilberto Gil), Telegrama (Zeca Baleiro), Quando Eu te Encontrar (Biquini Cavadão), Paixão Kleiton e Kledir) e Sala de Reboco (Luiz Gonzaga).

Em ordem alfabética, a lista de quem escolheu as músicas, com meu muito obrigado: Ana Adelaide, Angélica Nunes, Bruna Carvalho, Carla Visani, Celina Modesto, Cleane Costa, Débora Cristina, Edilane Araújo, Josalba Ramalho, Jô Vital, Laura Berquó, Liza Modesto, Lu Damasceno, Marina Jocácia, Nara Valusca, Regina Baracuhy, Roberta Kerhle, Roberta Matias, Rudgy Figueiredo, Silvana Pereira, Tatiana Ramos, Thelma Ramalho, Uane Nunes, Vanessa Maciel e Wylka Vidal.