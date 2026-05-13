Ex-prefeito de Patos, Lenildo Morais é nomeado por Lula para a presidência da Funasa

Lula ao lado de Lenildo Morais. (Divulgação)

A edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira (11) trouxe uma mudança na presidência do Fundo Nacional de Saúde (Funasa). Lenildo Dias Morais, ex-prefeito de Patos, foi escolhido pelo presidente Lula para assumir o lugar de Alexandre Motta, que ocupava o posto de forma interina desde 2023.

Lenildo já fazia parte do governo Lula, como diretor de Gestão de Pessoas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Além disso, ele fez parte da equipe de transição, em 2022.

O novo presidente da Funasa foi prefeito de Patos de forma interina, em 2016. Ele assumiu o posto em 9 de setembro de 2016, ficando até o fim daquele ano. Isso aconteceu por conta do afastamento de Francisca Motta da Prefeitura, por causa da Operação Veiculação.

Lenildo já integrou a equipe da Funasa entre 2003 e 2005, no primeiro mandato de Lula. Na época, ele ocupou a função de diretor executivo. Na segunda gestão de Lula, ele ocupou a função de diretor de recursos logísticos da Casa Civil.

Texto: Gabriel Abdon