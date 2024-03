O Botafogo-PB segue competindo e em busca de classificação na Copa do Nordeste. Já no Campeonato Paraibano, o Belo “vai muito bem, obrigado”, com a liderança isolada do estadual. Para Pedro Alves não há o que discutir sobre o bom início de temporada do clube. São ótimos os resultados. Mas falta algo. O jornalista explica o que falta para o Alvinegro a essa altura da temporada.

Botafogo-PB: Pedro Alves exalta bons resultados, mas elege o que falta para o início de 2024