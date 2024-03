Hospital Municipal Santa Isabel apresenta guia de rastreamento do câncer de intestino

11/03/2024 |

O Serviço de Coloproctologia do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), representado pela coordenadora da Residência Médica, a coloproctologista Shirlane Frutuoso Malheiros, vai apresentar nesta terça-feira (12) o Guia de Rastreamento do Câncer Colorretal para Médicos da Atenção Básica. A apresentação será às 19h, no Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB).

A apresentação do guia, que faz parte da campanha Março Azul, que reforça a prevenção e conscientização do câncer de intestino, será feita para médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que atuam na Atenção Primária e para médicos residentes de Medicina de Família, além da comunidade de todas as escolas médicas da cidade.

“O Câncer Colorretal é um crescente problema de saúde pública, com velocidade assombrosa de aumento de incidência em todas as regiões do Brasil. Mas é importante ressaltar que é uma doença passível de prevenção”, ressaltou a médica Shirlane Frutuoso Malheiros.

O Guia Prático de Rastreamento do Câncer Colorretal para o Médico da Atenção Básica foi desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino (Abrapreci) e aprovado pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) e câmara técnica do Conselho Regional de Medicina da Paraíba.