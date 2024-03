População pode solicitar cirurgias pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’

Dando mais celeridade e praticidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisam passar por cirurgias eletivas, a Prefeitura de João Pessoa está disponibilizando uma nova aba no aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que permitirá solicitar o procedimento através do App ou verificar uma solicitação já existente e acompanhar todo o processo.

“Esse aplicativo vem para revolucionar definitivamente a relação que existe entre o serviço público de saúde de João Pessoa e o usuário. Agora o usuário pode, diretamente pelo aplicativo, solicitar sua cirurgia ou acompanhar uma solicitação já existente”, destaca o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

Ainda de acordo com o secretário, a solicitação de cirurgia por aplicativo é um facilitador tanto para a população, quanto para a Secretária de Saúde, que vinha tendo algumas dificuldades em localizar alguns usuários.

“Infelizmente a Secretaria não está conseguindo contato com algumas pessoas que precisam passar por cirurgia, por vários fatores, mas a maioria por troca de endereço ou por mudança do número cadastrado. O App chega para facilitar a vida de todos, permitindo que essas pessoas possam solicitar suas cirurgias por elas mesmas, conferirem se estão na fila para cirurgia ou, caso não estejam, já realizar o seu cadastro ali mesmo, sem precisar se deslocar à unidade de saúde ou outro serviço da Rede Municipal”, explica Luis Ferreira.

Ao abrir o aplicativo o usuário vai inserir o número do CPF ou do Cartão SUS. Ao clicar no banner do ‘João Pessoa Opera Mais’, será direcionado a uma nova página onde poderá acompanhar a cirurgia já solicitada ou fazer a solicitação de um novo procedimento. Para efetuar a solicitação é preciso preencher todos os dados e enviar os documentos solicitados, como as requisições da cirurgia e exames pré-existentes. O prazo entre a solicitação e as marcações deve durar cerca de 10 dias.

Aplicativo – O App João Pessoa na Palma da Mão é compatível com smartphones que usam sistema operacional Android e IOS e pode ser baixado nas lojas de aplicativos Google Play e/ou App Store.

O aplicativo também oferta acesso a diversos outros serviços da Prefeitura de João Pessoa, incluindo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), como denúncias na Vigilância Sanitária, solicitação de vacinação domiciliar para acamados, solicitação do Cartão SUS e cadastro no Remédio em Casa.