Al-Ittihad x Al-Hilal ESCALAÇÕES, ASSISTIR AO VIVO Liga dos Campeões da Ásia COM IMAGENS, HOJE (12/03), PALPITES,

O jogo entre Al-Ittihad x Al-Hilal acontece HOJE (12/03) às 16 hs. O mandante da partida Ittihad busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga dos Campeões da Ásia 2023 – 2024.

Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV.

Liga dos Campeões da Ásia

Al-Ittihad x Al-Hilal: Confronto Decisivo nas Quartas de Final da Liga dos Campeões da Ásia

Al Ittihad se prepara para receber o Al-Hilal no King Abdullah Sports City, em um confronto crucial pela segunda perna das quartas de final da Liga dos Campeões da AFC, após sofrer uma derrota por 2 a 0 no primeiro jogo.

O Al Ittihad, atual campeão da Saudi Pro League, precisa vencer por pelo menos dois gols para continuar sonhando com a semifinal, algo que só alcançou uma vez em casa em 2024. No entanto, o histórico do clube em jogos de mata-mata quando perde no primeiro jogo é desafiador, embora tenha um recorde invicto contra o Al-Hilal em casa na competição.

Por outro lado, o Al-Hilal, líder invicto da Saudi Pro League, está em uma forma excepcional, vencendo todos os jogos disputados este ano e acumulando uma sequência de 29 vitórias consecutivas em todas as competições. Eles chegam ao confronto com o Al Ittihad com uma vantagem confortável de 2 a 0, confiantes em manter seu histórico vitorioso fora de casa na Liga dos Campeões.

Para o confronto decisivo, o Al Ittihad não contará com N’Golo Kanté, suspenso após receber um cartão vermelho no último jogo, enquanto Karim Benzema pode estar lidando com dores crônicas. Por sua vez, o Al-Hilal não poderá contar com Neymar, mas pode se apoiar em jogadores em boa forma, como Aleksandar Mitrovic e Salem Al-Dawsari.

As prováveis escalações incluem:

Al Ittihad: Al-Mayouf; Al-Olayan, Al Mousa, Hegazi, Kadesh; Al-Sahafi, Al-Ghamdi, Fabinho, Hawsawi; Romarinho, Hamdallah

Al-Hilal: Al-Owais; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulaihi, N. Al-Dawsari; Al-Qahtani, Neves, Al-Faraj; Malcom, Mitrovic, S. Al-Dawsari

Com um lugar na semifinal em jogo, a batalha promete ser acirrada, com ambos os times determinados a garantir a vitória.