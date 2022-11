Orientação

Emlur recebe estudantes da Fundação Bradesco para ação de educação ambiental nesta sexta-feira

24/11/2022 | 20:00 | 62

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) recebe estudantes do 5º ano da Fundação Bradesco para atividades sobre educação ambiental, nesta sexta-feira (25). Com a participação da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), as crianças terão uma tarde de conhecimento, em uma programação que inclui música e exposição de animais empalhados.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destaca que a função educadora é uma das principais missões da Autarquia, no sentido de conscientizar desde cedo as pessoas para sua responsabilidade com o meio ambiente. “O âmbito escolar é fundamental para levar essa mensagem para dentro das casas e das famílias”, comenta.

A educadora ambiental da Emlur, Carol Estrela, vai passar os apontamentos sobre o tema da sustentabilidade. “Vamos orientá-los sobre conceitos e necessidade da reciclagem, reaproveitamento de materiais e a redução do consumo, com o objetivo de termos um planeta mais sustentável”, destacou.

O grupo de percussão da Emlur também participa da programação, com apresentação de músicas autorais sobre as atividades de limpeza e correto descarte de resíduos. Os instrumentos musicais feitos de materiais recicláveis chamam a atenção das crianças, que podem aprender sobre o tema de uma maneira lúdica.

Exposição – Educadores ambientais do Parque Zoobotânico Arruda Câmara vão participar da aula de campo com uma exposição sobre animais taxidermizados (o que se conhecia como empalhados) – jacaré, guaxinim, lagarto e coruja. Eles vão falar sobre os danos que os resíduos descartados incorretamente, como embalagens de alimentos, causam aos animais do Parque.

A exposição é composta por elementos como embalagens de garrafas, pipoca, palito de sorvete e máscaras, entre outros resíduos, porque são o que muitos visitantes jogam no Parque, seja próximo às áreas dos animais ou nas trilhas.