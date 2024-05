onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

Bragantino x Sousa é o próximo desafio do Dinossauro na Copa do Brasil 2024. A partida é a de volta pela 3ª fase do mata-mata nacional e acontece nesta terça-feira (21), às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.

(Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

O primeiro, disputado no Estádio Marizão no início do mês, terminou empatado em 1 a 1. Com isso, quem vencer segue adiante para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se o empate persistir, a decisão vai para os pênaltis.

No Sousa, muita coisa mudou do primeiro para o segundo jogo. É que o técnico Paulo Schardong deixou o clube e assumiu Sergipe. Para o seu lugar, chegou o treinador Leandro Sena.

No último sábado (18), na estreia do novo comandante, o Dinossauro acabou derrotado pelo Santa Cruz-RN por 2 a 0. Mas o jogo foi marcado por um pênalti bizarro assinalado pelo árbitro, que resultou no primeiro gol adversário.

Contra o Massa Bruta, o campeão paraibano vai tentar se recuperar e seguir fazendo história na Copa do Brasil.

No lado do Bragantino, o time tem tido um bom início de Brasileirão, é oitavo colocado. Na Copa Sul-Americana, o Massa Bruta luta pela classificação para a próxima fase.

Já na Copa do Brasil, o time chega como favorito no embate com o Sousa, mas precisa confirmar esse favoritismo em casa para seguir adiante.

Foto: Luciano Soares. (Foto: Luciano Soares)

Na reapresentação, a equipe comandada pelo técnico Pedro Caixinha trabalhou penalidades. A expectativa é que o time vá para campo com o que tem de melhor.

No entanto, seguem no Departamento Médico o lateral-direito Andres Hurtado (trauma no tornozelo), o volante Raul (torção no tornozelo) e o atacante Eduardo Sasha (lesão no músculo posterior da coxa direita). O volante Nathan Camargo continua em trabalhos de transição após realizar uma cirurgia no joelho no ano passado.

Estatísticas dos times

BRAGANTINO: 1j | 0v | 1e | 0d | 1gm | 1gs | 0sg

1j | 0v | 1e | 0d | 1gm | 1gs | 0sg SOUSA: 3j | 2v | 1e | 0d | 4gm | 1gs | 3sg

Dia, hora e local de Bragantino x Sousa

Dia: 21/05

21/05 Hora: 19h30

19h30 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Escalações prováveis

BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Gustavinho; Helinho, Thiago Borbas e Henry Mosquera. Téc.: Pedro Caixinha.

Cleiton, Nathan Mendes, Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Gustavinho; Helinho, Thiago Borbas e Henry Mosquera. Pedro Caixinha. SOUSA: Bruno Fuso, Douglas Dias, Marcelo Duartes, Breno Cézar e Leozinho; Emersonn Bastos, Felipe Jacaré e Reinaldo; Hiago, Diego Ceará e Ewerton Potiguar . Téc.: Leandro Sena.

Arbitragem

Árbitro principal: Wagner do Nascimento Magalhaes (CBF-RJ)

Wagner do Nascimento Magalhaes (CBF-RJ) Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (Fifa-AM)

Anne Kesy Gomes de Sá (Fifa-AM) Quarta árbitra: Rejane Caetano da Silva (Fifa-RJ)

Rejane Caetano da Silva (Fifa-RJ) VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (CBF-MG)

Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (CBF-MG) AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (CBF-MG)

Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (CBF-MG) AVAR 2: Daniel Victor Costa Silva (CBF-MG)

Dia a dia do Sousa

A delegação do Sousa inicia a viagem para São Paulo. O time chega em Juazeiro do Norte após enfrentar o Santa Cruz-RN, em Ceará-Mirim.

Na madrugada de segunda-feira, o elenco do Dinossauro deixa Juazeiro do Norte rumo à Guarulhos. A equipe chega durante o dia em Atibaia, onde realiza a última atividade antes de enfrentar o Bragantino na terça-feira.

