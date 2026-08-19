Meningite exige atenção aos primeiros sintomas e cuidados para prevenir a transmissão

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta para a importância de reconhecer os primeiros sinais da meningite e buscar atendimento de saúde o mais rápido possível. A meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas e, em alguns casos, evolui rapidamente, podendo colocar a vida em risco. Também existem formas não infecciosas, que podem estar relacionadas a doenças inflamatórias, traumas ou reações a medicamentos.

“Os principais sintomas da meningite são febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas, vômitos repetidos, alterações no comportamento e no humor da criança, que pode ficar muito irritada ou sonolenta. Em alguns casos, também podem ocorrer convulsões. A transmissão depende do agente causador e, em algumas formas, pode ocorrer pelo contato próximo e prolongado com pessoas infectadas, por meio de gotículas e secreções respiratórias, como durante a tosse e o espirro. Diante do aparecimento desses sinais, é importante procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo”, orienta Andressa Miranda, médica pediatra da Rede Municipal de Saúde de João Pessoa.

A meningite bacteriana pode afetar pessoas de qualquer idade, porém é mais comum em crianças e adolescentes. Mesmo quando o diagnóstico é precoce e o tratamento adequado é iniciado rapidamente, a doença pode evoluir de forma rápida e nem sempre é possível evitar quadros graves. Estudos de acompanhamento de longo prazo também associam a meningite bacteriana na infância a um maior risco de sequelas, que podem incluir alterações motoras, cognitivas, emocionais e comportamentais, além de convulsões e perda auditiva ou visual, sendo que o risco de complicações tende a ser maior quanto mais nova for a criança no momento da infecção. Na doença meningocócica, causada pela bactéria Neisseria meningitidis, também podem aparecer calafrios, mãos e pés frios, respiração acelerada, diarreia e manchas vermelhas ou arroxeadas na pele. Quando esses sinais aparecem junto com febre e piora do estado geral, é importante procurar atendimento médico imediatamente.

As meningites virais apresentam diferentes formas de transmissão, de acordo com o vírus responsável, podendo ocorrer por contato com pessoas infectadas, objetos ou superfícies contaminadas e, em alguns casos, pela via fecal-oral. Algumas pessoas podem carregar bactérias capazes de causar meningite sem apresentar sintomas e, ainda assim, transmitir a bactéria. Por isso, medidas simples, como lavar as mãos frequentemente, evitar compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes ventilados, ajudam a reduzir o risco de transmissão de alguns agentes infecciosos.

De acordo com a gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Danielle Melo, até o momento, em 2026, foram notificados 58 casos suspeitos de meningite entre residentes de João Pessoa. Desse total, 13 foram confirmados e quatro evoluíram para óbito. A Vigilância Epidemiológica mantém o acompanhamento dos casos notificados, com investigação, avaliação dos resultados laboratoriais e adoção das medidas de prevenção e controle indicadas para cada situação. Nos casos em que há indicação de medidas específicas para contatos, como a quimioprofilaxia, estas são realizadas conforme os critérios estabelecidos nos protocolos de vigilância. Os registros são acompanhados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica, que realizam o monitoramento e a investigação dos casos.

“Até o momento, os dados disponíveis não caracterizam a ocorrência de surto de meningite em João Pessoa. Os casos estão sendo acompanhados com investigação e monitoramento contínuos. É importante destacar que a meningite é uma síndrome que pode ser causada por diferentes agentes e por isso, as formas de transmissão, a gravidade e as medidas de prevenção e controle podem variar de acordo com cada situação. No caso registrado em uma escola, não há necessidade de afastar os alunos da sala de aula a rotina escolar deve ser mantida normalmente. A principal orientação é que a população esteja atenta à prevenção, especialmente por meio da vacinação, mantendo a caderneta atualizada e seguindo as recomendações das equipes de saúde. Também é importante ressaltar que nenhum dos óbitos registrados em 2026 ocorreu entre os casos confirmados de meningite meningocócica”, ressalta Danielle Melo.

Entre os casos confirmados, 02 (15,4%) foram meningite meningocócica (Neisseria miningitidis), 01 (7,7%) meningite por Haemophilus influenzae, 02 (15,4%) meningite por outras bactérias, 02 (15,4%) meningite por outras etiologias e 06 (46,2%) foram classificados como meningite não especificada.

Em relação à distribuição etária dos diagnósticos confirmados, foram registrados dois casos em menores de 1 ano (15,4%); dois casos entre 1 e 9 anos (15,4%); dois casos entre 10 e 19 anos (15,4%); 03 casos entre 20 e 49 anos (23,1%); e quatro casos em pessoas com 60 anos ou mais (30,8%). Os quatro óbitos registrados ocorreram nas faixas de 10 a 19 anos, com um caso de 20 a 49 anos, com um registro de 60 anos ou mais, com dois casos. Não foram registrados óbitos entre os casos confirmados em menores de 10 anos.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra algumas das bactérias e outros agentes que podem causar meningite. No Sistema Único de Saúde (SUS), o Calendário Nacional de Vacinação contempla imunizantes que protegem contra diferentes agentes relacionados à doença. Em João Pessoa, a população pode contar com a rede municipal de saúde para a atualização da caderneta, de acordo com as faixas etárias e as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“João Pessoa tem vacinas disponíveis na rede pública que ajudam a prevenir a meningite. Entre elas estão a BCG, a Pentavalente, as vacinas pneumocócicas e a meningocócica C, ofertada aos três e cinco meses de idade, com reforço pela meningocócica ACWY com 1 ano de idade. Os adolescentes de 11 a 14 anos também têm direito à vacina meningocócica ACWY, em dose única. Então, faça a sua parte, procure um dos pontos de vacinação, verifique a caderneta e mantenha as vacinas em dia para se prevenir contra a meningite”, orienta Fernando Virgulino, chefe da Seção de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

Diante de sintomas suspeitos, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a procurar imediatamente a USF de referência do seu bairro para avaliação e orientações. A prevenção também inclui manter a caderneta de vacinação em dia, higienizar as mãos com frequência e evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal. Em João Pessoa, as vacinas estão disponíveis na rede municipal, nas unidades de saúde, policlínicas municipais e pontos móveis de vacinação, com opções em locais de fácil acesso e horários ampliados, facilitando o acesso da população à imunização.