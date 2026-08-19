São José do Seridó realiza Audiência Pública para discutir a LOA 2027

A Prefeitura Municipal de São José do Seridó realizou, nesta quarta-feira (19), Audiência Pública para apresentar e discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027. O encontro teve início às 8h, no Auditório da Câmara Municipal, reunindo representantes do Poder Executivo, do Legislativo e da sociedade civil organizada.





A audiência abriu espaço para a participação da população, que pôde apresentar sugestões, propostas e contribuições para o planejamento das ações, serviços e investimentos que deverão orientar a administração municipal no próximo ano.





A LOA é um dos principais instrumentos de planejamento da gestão pública, estabelecendo a previsão de receitas e a fixação das despesas do município para o exercício financeiro de 2027. A definição dessas prioridades busca direcionar os recursos públicos de acordo com as necessidades e demandas da comunidade.





Durante a audiência, os participantes foram organizados em grupos para discutir diferentes áreas e apresentar propostas e encaminhamentos. As contribuições levantadas durante o encontro poderão auxiliar na construção das prioridades que deverão compor o planejamento orçamentário municipal.





A Prefeitura destacou a importância da participação popular no processo, ressaltando que a presença da comunidade contribui para aproximar a população das decisões relacionadas à aplicação dos recursos públicos.





Além de discutir o orçamento, a audiência reforçou os princípios de transparência, participação social e cidadania, permitindo que os cidadãos acompanhem e contribuam diretamente para o planejamento das ações do município.





As discussões e propostas apresentadas durante o encontro representam mais uma etapa na construção de uma administração participativa, buscando considerar as necessidades da população e estabelecer prioridades voltadas à melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento de São José do Seridó.