Renan Santos, candidato à presidência, defende ofensiva contra fações durante agenda na PB

Renan Santos (de camiseta branca) chega a João Pessoa.. Karine Tenório/TV Cabo Branco

O candidato à presidência da República Renan Santos (Missão) chegou a João Pessoa na manhã desta quarta-feira (19). À TV Cabo Branco, ele defendeu a integração entre governo federal e estadual no combate ao crime organizado.

“Onde há uma facção, haverá uma operação usando o governo federal e os governos estaduais em parceria com o aumento de penas, de modo a não apenas retirá-los dos bairros e cidades que eles costumam tomar, mas também eliminar suas lideranças, seja prendendo-os por muito tempo e vocês resistindo a ir passando fogo neles”.

O candidato desembarcou no Aeroporto Presidente Castro Pinto, na Grande João Pessoa, por volta das 11h. Nesta quarta-feira (19), está previsto para o candidato participar de ações para destruir barricadas e câmeras atribuídas ao crime organizado.

No turno da noite, haverá uma coletiva de imprensa.

Renan Santos comentou também o objetivo de melhorar o desenvolvimento econômico na Paraíba para combater a pobreza.

“Nós precisamos levar fontes agrícolas, nós precisamos levar fontes de trabalho. Isso vai gerar renda, e renda vai fazer com que as pessoas não dependam, na prática, da assistência do governo federal”.