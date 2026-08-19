Defesa Civil participa de oficinas para elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) iniciou, nesta terça-feira (18), as oficinas comunitárias para construção do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). As primeiras reuniões aconteceram no Valentina Figueiredo e no Bairro São José e seguem, nesta quarta (19) e quinta-feira (20), no Roger, no Alto do Mateus e na Ilha do Bispo.

O Plano Municipal de Redução de Riscos é uma iniciativa do Ministério das Cidades, por meio do programa Periferia Sem Risco, que tem como objetivo mapear áreas vulneráveis a deslizamentos e enchentes, preparam Defesas Civis e ajudam cidades a conseguir verbas federais para obras de prevenção e proteção social.

As oficinas buscam promover a participação da comunidade, estimulando o diálogo entre a equipe elaboradora do PMRR e a população. A iniciativa reforça a importância da atuação integrada entre os diferentes setores da gestão municipal, ampliando o alcance das ações de mobilização e sensibilização.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, destacou a importância da participação das comunidades nas oficinas, pois os moradores podem colaborar com o poder público na construção desse Plano que visa beneficiar toda a população das áreas de risco.

“Quem, de fato, conhece a realidade das comunidades é o próprio residente. Ouvir essas pessoas acaba sendo extremamente positivo. Esse é o objetivo das oficinas e nós, enquanto gestores, temos mais que apoiar, ofertar o suporte necessário ao seu sucesso e buscar a implementação das medidas mais urgentes, que propiciem bem estar e segurança para todos”, pontuou Kelson Chaves.

Além da população das regiões, participam das oficinas, a Defesa Civil, a Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP) e técnicos do Consórcio Tetra Tech-Reconverte, responsável pela elaboração do PMRR.

Nesta quarta-feira (19), a oficina comunitária do Plano Municipal de Redução de Riscos será realizada no Roger e no Alto do Mateus. Já na quinta-feira (20), será a vez dos moradores da Ilha do Bispo receberem as oficinas, que serão realizadas nos períodos da tarde e da noite.