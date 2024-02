Prefeitura de João Pessoa inscreve para curso gratuito de operador de máquinas pesadas

19/02/2024 |

16:00 |

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), chega com mais uma grande oportunidade para quem busca capacitação profissional. Desta vez, está sendo oferecido um curso gratuito de operador de máquinas pesadas. As inscrições podem ser feitas on-line, a partir desta terça-feira (20).

A atividade é oferecida dentro do conjunto de ações do programa Eu Posso Aprender, promovido pela Sedest; em parceria com a Qualifica Cursos. A capacitação é voltada para quem pretende trabalhar operando máquinas como empilhadeira, motoniveladora, trator agrícola, pá carregadeira, retroescavadeira e escavadeira hidráulica. Podem participar homens e mulheres maiores de 18 anos. Não há exigência de escolaridade nem é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O curso conta com três aulas teóricas, que acontecerão no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), no bairro Água Fria, nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro, das 18h às 22h. Contudo, elas serão transmitidas pela internet, dando possibilidade para que os participantes optem por assisti-las on-line.

O curso se encerra no domingo, 3 de março, com uma aula prática presencial, a partir das 8h até o final da tarde, na área do antigo Aeroclube, no Bessa.

As inscrições acontecem até quinta-feira (22), exclusivamente pelo WhatsApp. Os interessados podem acessar diretamente o chat clicando no link https://chat.whatsapp.com/JLmJBaYnVyI2vXStgN7yrd, ou pelo número (81) 98890-4276. As aulas e as apostilas do curso são gratuitas.