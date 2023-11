o que se sabe sobre a festa

A festa de aniversário da atriz e influenciadora Gessica Kayane, a Farofa da Gkay 2023, vai acontecer de 4 a 6 de dezembro, no Marina Park Hotel, em Fortaleza, local que também foi a casa de outras edições do evento. O Jornal da Paraíba apurou tudo o que se sabe da Farofa deste o ano até o momento.

A artista lembra que sua festa é reservada apenas aos seus convidados. Mas, no perfil oficial do evento, vem acontecendo os “Prêmios da Gkay”, nos quais o sorteado pode ganhar um par de ingressos para a Farofa da Gkay com tudo pago e R$ 30.000 em dinheiro.

Convidados da Farofa da Gkay 2023

Os convidados para a Farofa da Gkay 2023 estão sendo divulgados no perfil do evento. Neste ano, os convites estão sendo enviados por meio de um áudio via WhatsApp em que Gkay chama o convidado para aproveitar, como Gkay descreve, “três emocionantes dias de Farofa da Gkay”.

Em seus stories no Instagram, a artista avisou aos seus convidados que no primeiro dia da Farofa, a festa teria um total de 12 horas ininterruptas. Confira os convidados confirmados até o momento da publicação desta notícia:

Carlinhos Maia;

Mariely Santos (das gêmeas lacração) e toda a sua família;

Malu Borges;

Pequena Lo.

O influenciador Carlinhos Maia foi o primeiro a receber o convite deste ano. Gkay e ele estavam brigados, mas se reconciliaram na edição de 2021 da festa.

Atrações da Farofa da Gkay 2023

Nem só de convidados se vive uma festa, o perfil oficial da Farofa da Gkay 2023 já confirmou a participação dos artistas:

Vintage Culture;

Léo Santana;

Wesley Safadão;

Felipe Amorim;

Pedro Sampaio;

É o Tchan;

MC Daniel

MC Ryan SP;

Xand Avião;

Manu Bahtidão;

Bailão do Kevin o Chris.

Farofa raiz

Na Farofa da Gkay desde ano não terá o “Dark Room”, local mais reservado onde os convidados poderiam se relacionar com privacidade. Na edição do ano passado, o quarto contava com camas, fantasias, acessórios sexuais e cadeiras eróticas.

A artista não explicou as razões para a decisão, mas informou que será uma “Farofa raiz”.

Sobre Gkay

Eleita a 4ª influenciadora mais ‘impactante’ da Semana de Moda de Paris de 2023, Gkay começou sua carreira postando vídeos engraçados no Youtube há oito anos. Reveja o primeiro vídeo.

Junto com Tom Cavalcante, Gkay participa da série humorística ‘LOL: Se Rir, Já Era!’ que contém duas temporadas, ambas disponíveis na Amazon Prime Video. Além disso, em 2022, a influenciadora também protagonizou o filme ‘Um Natal Cheio de Graça’ na Netflix.

No mês anterior, Gkay participou da da edição de outubro da revista Elle View, em que foi nomeada como “rainha dos looks e da montação” e posou para a publicação fantasiada de grandes personagens da cultura pop como Marilyn Monroe, Leigh Bowery e a drag queen Divine.