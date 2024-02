São Bernardo x Santo André

São Bernardo e Santo André se enfrentam em clássico regional no Campeonato Paulista

Noite de rivalidade intensa no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, nesta segunda-feira (19), às 19h, quando São Bernardo e Santo André entram em campo pela nona rodada do Campeonato Paulista de 2024.

O São Bernardo, que vinha em uma boa campanha, busca se recuperar da última derrota em casa para o Palmeiras por 1 a 0. O time precisa mostrar sua força e reação neste clássico regional para se manter firme na briga pela classificação.

Já o Santo André vem mostrando sinais de melhora, tendo empatado seus últimos jogos contra o Palmeiras e Guarani. Mesmo sem vitórias até o momento no torneio, a equipe busca aproveitar o clássico para conquistar seus primeiros três pontos.

Com promessa de um jogo acirrado e cheio de emoção, o São Bernardo ocupa o terceiro lugar no grupo D, enquanto o Santo André está na lanterna do grupo A e na zona de rebaixamento considerando a classificação geral do Paulista.

A partida será transmitida pelo serviço de streaming do Paulistão Play e também pelo canal YouTube Cazé TV.

Prováveis escalações:

São Bernardo:

Alex Alves

Vitor Ricardo

H. Gomes Maciel

P. H. Carrerette Lima

Arthur

L. Lima

Silvinho

Rodrigo Souza

W. M. Rodrigues Régis

J. C. De Castro Ferreira

Lucas Tocantins

Santo André:

Luiz Daniel

S. A. Lopes de Oliveira

J. V. Maistro Soares

Walce

Igor

C. E. D. S. Vieira

W. Rodrigues dos Reis

Geovane

Júnior Caiçara

Bruno Michel

O jogo promete grandes emoções para os torcedores das equipes e será um espetáculo imperdível para os fãs de futebol.