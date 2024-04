Prefeitura libera R$ 1,5 milhão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para fortalecer projetos e ações de 30 instituições

A assistência social em João Pessoa está recebendo o investimento de R$ 1,5 milhão para fortalecer projetos e o cuidado com a população infantil. Os recursos são provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e foram liberados pelo prefeito Cícero Lucena, nesta sexta-feira (26), para beneficiar 30 instituições.

A solenidade aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. As instituições foram contempladas no edital 001/2024 – cada uma recebe o valor de R$ 50 mil. Cícero Lucena destacou a importância e o reconhecimento das entidades, no trabalho, com amor, que protege as crianças do trabalho infantil e outras violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Eu acredito muito no amor para que nossas ações possam ser multiplicadas. Então, além deles cuidarem dessas crianças, eles são exemplos para que outros também adotem esse procedimento. A Prefeitura está junto com eles – está mais próximo daqueles que mais precisam, que é a nossa missão e é o nosso desejo de fazer uma gestão mais justa, humana e solidária”, afirmou o prefeito.

A secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania, Benicleide Silvestre, fez um relato pessoal para reforçar a importância que as entidades possuem no cuidado com o público infantil. Ela disse que essa assistência forma uma rede de proteção e que faz a diferença na vida das crianças e adolescentes mais vulneráveis.

“Tantas instituições aqui reunidas para executar um trabalho, pela política da assistência social e demais políticas, e um trabalho que me fez muita falta na minha infância. Minha mãe ficou viúva, com 30 anos e 8 filhos para criar. Então, naquela época, não existiam essas instituições que pudessem me acolher juntamente com os meus irmãos. Só de saber que as nossas crianças têm um lugar para estar no contraturno da escola, para ter alimentação, para ter um cuidado técnico, para ter um encaminhamento de vida, isso refrigera a minha alma”, relatou a secretária.

José Geraldo de Aguiar Silva, presidente do FMDCA, explicou que, no edital, as instituições respondem com seus projetos e é feito todo um processo de análise documental, em seguida dos planos de trabalho, e por fim, são selecionadas conforme o orçamento previsto para esse investimento.

“Hoje nós estamos aqui fazendo essa assinatura e a partir do mês de maio as instituições vão estar executando seus projetos, que têm como finalidade, no geral, de prevenção ao trabalho infantil, de combate às violências contra crianças e adolescentes. E aí, o Município de João Pessoa, ele é um grande parceiro, ele é o investidor para que essa política pública voltada à criança e adolescente tenha êxito”, garantiu.

Padre George, que coordena as atividades da Associação São Padre Pio, agradeceu a execução desses recursos, dizendo que eles farão a entidade ampliar sua assistência. “A nossa querida João Pessoa conta muito com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, e eu creio que as instituições apresentam a resposta no cuidado de tantas demandas na área social. Então, em nome das entidades, eu quero expressar essa gratidão e dizer muito obrigado pelo apoio”, agradeceu.

Confira a relação das instituições aqui: https://hipl.at/QBc4.