Microcrédito social

Prefeitura promove capacitação para empreendedores inscritos no ‘Eu Posso’

02/06/2023 | 20:00 | 36

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), realizou, na tarde desta sexta-feira (2), a etapa de capacitação dos empreendedores inscritos no edital 007/2023, do programa de microcrédito social ‘Eu Posso’. A atividade aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Por lá, os proponentes assistiram a palestras sobre desenvolvimento pessoal, gestão empreendedora e finanças pessoais.

O ‘Eu Posso’ é constituído por oito etapas obrigatórias, sendo a primeira delas, a inscrição, e a segunda, a capacitação. “Reunimos especialistas em assuntos que são cruciais para o crescimento saudável e sustentável dos negócios, a fim de enriquecer a formação desses empreendedores. Queremos que eles estejam embasados em conhecimento, para que fluam suas empresas de maneira planejada e assertiva”, destacou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa.

Entre os empreendedores presentes no auditório do CAM estava Laura Córdula, que possui uma agência de comunicação e marketing formalizada desde 2020. Nos últimos meses, ela tem revisto todas as etapas da empresa, em busca de novas possibilidades para expandir o negócio. O objetivo dela é transformar o crédito do ‘Eu Posso’ em capital de giro. Mesmo com todo o planejamento, ela contou que à tarde de capacitação foi transformadora.

“Me surpreendi com a qualidade do conteúdo técnico. Consegui aprender muita coisa que pretendo aplicar, visando o crescimento da minha empresa. Pude ver novas possibilidades sobre temas que eu já conhecia, como o olhar financeiro e gestão de pessoas. Foi uma experiência maravilhosa”, disse.

Plano de negócio – Os proponentes agora avançarão para o plano de negócio, a partir da próxima segunda-feira (5). “Durante esta etapa, nossa equipe técnica se reunirá com o empreendedor para aprofundar a compreensão do negócio. Além disso, serão apresentados os orçamentos dos equipamentos desejados, faturamento da empresa e outros documentos relevantes. Estamos prontos para oferecer sugestões de melhorias e trabalhar em conjunto para planejar um futuro promissor da empresa”, falou Wagner Hernández, diretor de Fomento Econômico e Social da Sedest.

Após o plano de negócio, a jornada continua com visita técnica; análise de crédito; entrega do certificado do programa (CEM); concessão do crédito; e pós-crédito. Todas as informações sobre o ‘Eu Posso’ estão disponíveis no site euposso.joaopessoa.pb.gov.br.