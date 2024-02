Bruno diz estranhar posição de Tovar sobre gestão

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), disse estranhar as críticas e declarações recentes do deputado Tovar Correia Lima (PSDB) – ampliadas hoje em entrevista na Rádio CBN. Tovar afirmou que o prefeito perdeu a conexão com o povo da cidade.

“Acho estranho, porque a nossa gestão sempre fez questão de apoiar nossos parceiros. E Tovar sempre foi um deles. Vou me dar o direito de não respondê-lo pela imprensa”, afirmou Cunha Lima.

Candidato à reeleição, o prefeito também adiantou que não irá “tutelar ninguém”. “Na política todo mundo tem a liberdade de fazer o que acha que deve”, assinalou.

Dias atrás Bruno anunciou que procuraria o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) para uma conversa. Até agora esse encontro ainda não ocorreu. A crise no grupo, que há muito tempo permanecia nos bastidores, ‘estourou’ publicamente de vez.