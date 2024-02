Tovar diz que Bruno se desconectou de Campina Grande, mas afirma que há espaço para diálogo

Em entrevista à CBN Paraíba, nesta quinta-feira (15), o deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB) fez duras críticas a forma como o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, vem conduzindo a gestão.

A avaliação de Tovar, que já havia manifestado descontentamento com a gestão de Bruno na semana passada, é que o prefeito se desconectou dos problemas da cidade, não ouve a população, o setor produtivo.

Hoje temos posicionamentos que são divergentes, precisamos discordar, como, por exemplo, o não pagamento do piso dos professores, além da falta de diálogo com a classe, então é natural que haja esse distanciamento”, afirmou.

Tovar também lembrou como a crise com a Câmara Municipal na aprovação do Orçamento deste ano, tem dificultado o trabalho do Executivo.

“Quando a prefeitura, por exemplo, setores de prefeitura se distanciam do diálogo com o legislativo, e de fato é preciso que tenha esse diálogo, porque a aprovação do orçamento só sai diante do próprio legislativo, é também alvo de crise.

Manter diálogo

Apesar das críticas, o tucano espera manter o diálogo para evitar um racha no grupo, como vem sendo ventilado nos bastidores.

Tovar, no entanto, não descarta que, ouvindo a população, uma futura candidatura do seu principal aliado, o deputado Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande, ou dele próprio seja apresentada.

Somos um extrato do que as pessoas pensam, nós somos os representantes daquela massa, daquela maioria da população, para que a gente possa desempenhar as nossas funções, e isso tem muita importância”, avaliou.

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA EM ÁUDIO: