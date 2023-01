Plano de ação

Representantes da Prefeitura e do Governo do Estado se reúnem para planejamento do Carnaval 2023

17/01/2023 | 20:01 | 148

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) se reuniu na tarde desta terça-feira (17), na sede da própria entidade, com todos os setores das forças de segurança e demais órgãos da Prefeitura da Capital e do Governo do Estado. O objetivo foi discutir o plano e o conjunto de práticas e ações que serão realizadas durante o Carnaval 2023. A programação do Carnaval Tradição e do Folia de Rua será divulgada nesta quarta-feira (18) pelo prefeito Cícero Lucena, às 16h, no Hotel Globo, no Centro Histórico.

Na reunião desta terça, estiveram presentes todas as forças de segurança, como a Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Também estiveram presentes representantes das Secretarias de Saúde (SMS), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Comunicação (Secom), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, explica que foi feito um plano para que todos os órgãos competentes pudessem participar de forma integrada no processo de segurança, saúde, mobilidade e desenvolvimento urbano.

“Criamos uma metodologia de trabalho semelhante ao que nós fizemos durante o São João para assegurarmos uma dinâmica aos cuidados com a saúde, autorização dos comerciantes ambulantes e de segurança, para que todas as instituições envolvidas possam contribuir e participar desse processo. É fundamental a integração de todas as instituições e os órgãos para o bom desempenho de uma festa massiva como é o carnaval. Por isso que a gente está investindo e criando essa relação unificada entre todos os órgãos da Prefeitura e Governo do Estado”, ressaltou Marcus Alves.