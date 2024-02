Infectologista alerta que pacientes precisam ficar atentos aos sinais que os casos graves de dengue apresentam

A infectologista Clarissa Madruga explicou nesta quinta-feira (15) que a população paraibana precisa ficar atenta aos sinais que os casos graves de dengue apresentam nas pessoas acometidas com a doença. E que, tão logo esses sinais sejam identificados, a pessoa procure imediatamente os serviços de saúde.

As declarações foram dadas no Bom Dia Paraíba, apresentado para todo o estado pelas TVs Cabo Branco e Paraíba, justamente no dia em que o primeiro caso de óbito pela doença foi registrado no estado em 2024.

De acordo com ela, o óbito pode ter acontecido justamente pela demora do paciente ou mesmo dos profissionais de saúde de perceberem que estavam diante de um tipo grave da doença, demorando assim o início do tratamento.

Ela destaca, por exemplo, que sintomas como febre, dor de cabeça e dor no corpo são comuns a todos os pacientes com dengue. Mas que apenas em casos mais graves podem ser verificados também tontura, sonolência excessiva, dor abdominal, agitação, desorientação, dificuldade de urinar, vômito, e sonolência. Ainda assim, nem todos os pacientes vão ser acometidos de todos os sintomas, o que torna mais importante uma observação cuidadosa desses sinais.

“É preciso, além disso, uma atenção especial a crianças, idosos e pessoas com comorbidade. Elas estão mais sujeitas aos casos graves”, comentou.

A infectologista destacou que é um erro mais ou menos comum achar que só o sangramento define um caso de dengue hemorrágica. Ao contrário, esse tipo de dengue leva à inflamação dos vasos sanguíneos, o que provoca a queda brusca das plaquetas no organismo. Isso pode levar a sangramentos, mas são esses outros sinais que precisam ser observados antes.

Clarissa Madruga pontuou ainda a importância da vacina. Isso porque a dose apresenta índice de proteção de 95% para o tipo 2 da dengue, que é justamente aquela que apresenta maior letalidade.

Nesta quinta-feira (15), um total de 37.040 doses de vacina contra a dengue começaram a ser distribuídas para 14 municípios paraibanos prioritários para início da imunização. O público inicial são crianças de 10 e 11 anos.