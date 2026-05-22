Sine-PB oferece mais de 450 vagas de emprego em 11 municípios e abre nova unidade em Sousa — Governo da Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) começa a próxima semana ofertando 465 vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Nesta segunda-feira (18), as oportunidades estarão disponíveis em 11 postos do Sine-PB localizados em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Princesa Isabel, Sapé, São Bento, Itaporanga, Pombal, Conde, Mamanguape e Cabedelo. O serviço conta agora com uma nova unidade, aberta no município de Sousa, onde também atuará como ponte entre trabalhadores que buscam emprego e empresas com vagas abertas

Em João Pessoa, serão ofertados, a partir de segunda-feira, 286 postos de trabalho com destaque para as funções de auxiliar de linha de produção (40), ajudante de motorista e motorista entregador (25 vagas cada cargo), operador de telemarketing bilíngue (20), pedreiro (10), auxiliar de produção – com. de roupas (10), auxiliar de logística (6), engenheiro civil – exigindo ensino superior completo (duas), técnico de suporte de TI, supervisor de produção na fabricação de produtos de cerâmica e afins – exigindo ensino superior completo (uma vaga cada cargo), entre outras funções.

Em Campina Grande, o Sine-PB disponibilizará 107 oportunidades em funções como auxiliar de limpeza (30), garçom, cozinheiro geral, cumim, auxiliar de limpeza, auxiliar de mesa em restaurantes, auxiliar de cozinha, atendente de lanchonete e almoxarife (5 vagas cada cargo), engenheiro civil, assistente de compras e assistente administrativo – todos exigindo ensino superior completo (uma vaga para cada cargo), entre outras.

No município de Patos, por sua vez, serão oferecidos 23 postos de trabalho, abrangendo funções como vendedor pracista (5), auxiliar de mecânico diesel, mecânico de automóvel, operador de empilhadeira, conferente de carga e descarga, técnico de rede (telecomunicações), etc. Enquanto no município de Sapé, serão 10 vagas disponíveis para diversos cargos como: vendedor pracista, balconista, mecânico de automóvel, técnico em saúde bucal, alinhador veicular.

Em Princesa Isabel, estarão disponíveis 16 vagas, distribuídas nas funções de auxiliar de marceneiro, padeiro, encarregado de gráfica, cozinheiro geral, atendente de padaria, caixa (supermercado), auxiliar de cozinha e padeiro confeiteiro. Já em Pombal, serão ofertadas 2 vagas para a função promotor de vendas e auxiliar de limpeza (uma vaga cada cargo).

Em São Bento, o posto local do Sine-PB vai ofertar três oportunidades de trabalho no cargo de auxiliar de produção na confecção de roupas (2), operador de caixa (uma). No município do Conde, serão ofertadas três oportunidades de trabalho para operador de caixa, auxiliar de cozinha e empregado doméstico nos serviços gerais (uma vaga cada função).

No Sine-PB em Cabedelo, serão 8 vagas de emprego para assistente administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e porteiro (2 vagas cada cargo), enquanto em Mamanguape serão seis vagas para promotor de vendas (2), motorista de caminhão e operador de carregadeira (uma vaga cada função). O Sine-PB em Itaporanga, ofertará uma vaga para vendedor interno.

Os trabalhadores interessados devem comparecer às unidades do Sine-PB portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, o Sine-PB conta com 17 postos em funcionamento, além de seis unidades de extensão de atendimento nas Casas da Cidadania, em João Pessoa. As unidades estão distribuídas nos municípios de Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, Santa Rita, Cabedelo, Patos, Sousa e Princesa Isabel.

O Sine-PB atua em parceria com empresas privadas na intermediação de mão de obra. Os serviços para empresas instaladas ou que pretendem se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail [email protected]. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3218-6600.

Confira as vagas

Nova unidade em Sousa – Agora a população de Sousa conta com os serviços do Sistema Nacional de Emprego na Paraíba (Sine-PB), a 17ª unidade de atendimentos no estado, inaugurada nessa quarta-feira (13). O espaço está funcionando no interior da Casa da Cidadania – localizada na Rua Aproniano Gomes de Sá, nº 3 –, que também estará aberto para a oferta de capacitações, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Conforme o gerente do Sine Estadual, Flávio Costa, o novo espaço representa um local de oferta de oportunidades, por meio do qual os trabalhadores poderão acessar vagas abertas no mercado de trabalho, bem como poderão dar entrada no seguro-desemprego.

“A chegada do Sine na cidade de Sousa será excelente não apenas para Sousa, mas para toda a região. Juntamente dos demais serviços ofertados na Casa da Cidadania, o Posto do Sine é mais um espaço de direitos nessa cidade pujante do Sertão, que conta com diversas empresas que poderão, através do Sine, abrir oportunidades para toda a região”, ressaltou.