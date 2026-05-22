Salas VIP em Congonhas, quais realmente valem atenção no aeroporto de São Paulo em 2026

Por MRNews



Quem passa pelo Aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo, já percebeu que o terminal mudou bastante nos últimos anos. Além da modernização, o aeroporto se tornou um dos principais pontos para clientes de cartões premium que buscam conforto antes do embarque.

Hoje, Congonhas conta com diferentes salas VIP espalhadas entre áreas de pré e pós-embarque, oferecendo desde espaços mais simples até lounges exclusivos para clientes de alta renda e cartões ultra premium.

Se você vai viajar saindo de CGH, conhecer as opções disponíveis pode fazer toda diferença na experiência da viagem. Confira abaixo as principais salas VIP do aeroporto.

Advantage VIP Lounge

A Advantage VIP Lounge fica localizada na área de pré-embarque, logo após o controle do cartão de embarque.

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O espaço funciona diariamente entre 4h30 e 22h e permite acesso tanto por programas parceiros quanto por pagamento avulso.

Entre as formas de entrada estão:

LoungeKey;

Priority Pass;

acesso pago por período;

cartões selecionados de alta renda.

Um dos grandes diferenciais é o chamado Espaço Plus+, uma área reservada para clientes de cartões premium específicos, incluindo alguns dos produtos mais exclusivos do mercado brasileiro.

O ambiente costuma atrair passageiros que buscam mais privacidade, conforto e uma experiência diferenciada antes do voo.

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Bradesco Cartões Lounge – Nova

Uma das salas mais recentes de Congonhas, a Bradesco Cartões Lounge – Nova fica na área pós-embarque, em frente ao portão 8.

O espaço foi criado para atender clientes de cartões de altíssima renda e possui acesso bastante restrito.

Entre os cartões aceitos estão:

Bradesco Visa Aeternum;

The Platinum Card;

The Centurion Card;

Bradesco Elo Diners Club;

cartões corporativos American Express selecionados.

A sala também oferece Fast Pass exclusivo, agilizando parte da experiência dentro do aeroporto.

Além do titular, acompanhantes e filhos menores de 16 anos possuem acesso conforme as regras do cartão.

Bradesco Cartões Lounge

Outra opção da instituição dentro de Congonhas fica próxima ao portão 5.

Assim como a unidade mais nova, essa sala atende principalmente clientes premium do banco e portadores de cartões selecionados da American Express.

O espaço oferece ambiente reservado, alimentação, bebidas, internet e áreas de descanso para quem deseja fugir do movimento intenso do terminal.

Emerald VIP Lounge

Conhecida anteriormente como BRB Coworking, a Emerald VIP Lounge fica localizada no pré-embarque, próxima à drogaria do aeroporto.

O espaço ganhou destaque especialmente entre usuários do Visa Airport Companion.

A sala funciona diariamente das 5h às 23h e costuma atrair passageiros que precisam trabalhar ou buscam um ambiente mais tranquilo antes do embarque.

Crianças menores de 3 anos acompanhadas possuem entrada gratuita.

VIP AMBAAR Club

A VIP AMBAAR Club é uma das salas mais conhecidas de Congonhas atualmente.

Localizada em frente ao portão 8, na área pós-embarque, ela permite tanto acesso por programas parceiros quanto entrada paga.

Entre as formas de acesso estão:

LoungeKey;

Priority Pass;

pagamento avulso;

cartões parceiros.

O espaço funciona das 4h às 23h e oferece alimentação, bebidas, internet e áreas mais confortáveis para espera do voo.

Quantas salas VIP existem em Congonhas?

Atualmente, o Aeroporto de Congonhas possui cinco salas VIP em funcionamento. Nos últimos anos, o terminal ganhou novos lounges voltados principalmente para clientes de cartões premium e programas de acesso internacional.

Com isso, Congonhas passou a oferecer uma experiência mais próxima dos aeroportos internacionais, especialmente para passageiros frequentes e clientes de alta renda.

Dá para entrar pagando?

Sim. Algumas salas permitem acesso avulso mediante pagamento, dependendo da disponibilidade e lotação no momento.

Os valores variam conforme:

tempo de permanência;

horário;

política de cada lounge.

Já clientes de cartões Black, Infinite e programas parceiros normalmente conseguem acesso gratuito ou ilimitado.

Cartões premium viraram porta de entrada para salas VIP

Em 2026, os cartões de alta renda se tornaram praticamente a principal forma de acesso às salas VIP no Brasil.

Produtos premium oferecem:

acessos ilimitados;

acompanhantes gratuitos;

prioridade em filas;

experiências exclusivas em aeroportos.

Por isso, muitos viajantes passaram a concentrar gastos e relacionamento bancário justamente para desbloquear esse tipo de benefício.

Dependendo do cartão, o acesso às salas VIP acaba compensando boa parte da anuidade cobrada pelas instituições financeiras.

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