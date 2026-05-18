Os cartões que realmente fazem sentido com R$ 1 milhão em 2026
Por MRNews
Quais são os cartões que fazem mais sentido para quem tem 1 milhão de reais para ter e isentar?
1. Itaú The One — o teto mais realista no Itaú para essa faixa
O Itaú The One virou o principal cartão premium do Itaú abaixo do novo universo World Legend.
O problema é que:
- a isenção pesada normalmente exige patrimônio muito maior;
- o banco depende bastante do “Minhas Vantagens”;
- principalidade pesa absurdamente.
Mas o cartão entrega:
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- LoungeKey ilimitado;
- até 4 pontos por dólar no Private;
- concierge premium;
- benefícios em hotéis, restaurantes e experiências.
Com R$ 1 milhão, você até consegue o The One dependendo:
- da agência;
- do relacionamento;
- do gerente;
- da movimentação.
Mas World Legend ainda está acima dessa faixa para a maioria dos clientes.
Com 1 milhão você chega próximo ao nível 5 do Minhas Vantagens e pode conseguir a isenção.
2. C6 Carbon virou o “sweet spot” da alta renda
O C6 Carbon talvez seja hoje o cartão mais equilibrado para quem tem patrimônio na casa de R$ 1 milhão.
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Porque ele entrega algo raro:
- isenção total relativamente alcançável;
- salas VIP quase completas;
- DragonPass;
- LoungeKey;
- convidados;
- adicionais;
- pontuação forte.
E o detalhe importante:
o Graphene já virou praticamente outro nível de patrimônio e relacionamento.
Muita gente da alta renda percebeu que:
- o Carbon entrega 80% da experiência;
- com muito menos dor de cabeça.
Hoje o Carbon faz mais sentido real que o próprio Graphene para muita gente.
3. Caixa Ícone continua extremamente subestimado
O Caixa Ícone continua sendo um dos cartões mais “silenciosamente fortes” do Brasil.
Ele não tem o marketing do BTG ou do Itaú, mas entrega:
- ótima pontuação;
- potencial de isenção total;
- benefícios premium;
- boa estrutura para viagens.
E o mais importante:
a Caixa costuma valorizar muito relacionamento e principalidade.
Para quem:
- porta salário;
- investe;
- usa Pix;
- concentra relacionamento;
o Ícone pode sair muito mais barato que vários ultra premium. Com 1 Milhão você tem a isenção da anuidade desse cartão!
4. BB Altus Liv: excelente… mas depende muito do gerente
O BB Altus Visa Infinite talvez seja um dos cartões mais desejados do momento.
Mas existe um detalhe enorme:
o Banco do Brasil ainda funciona muito no modelo “relacionamento humano”.
Na prática:
- gerente pesa muito;
- agência pesa;
- relacionamento pesa;
- insistência pesa.
Com R$ 1 milhão investido:
- você até consegue;
- pode conseguir isenção;
- mas normalmente precisa negociar bastante.
Em troca, o Altus Liv entrega:
- LoungeKey ilimitado;
- DragonPass;
- pontuação excelente;
- adicionais;
- ecossistema Private/Estilo forte.
5. XP Legacy entrou forte na briga premium
O XP Legacy cresceu bastante entre investidores de alta renda.
O foco dele é diferente:
- cashback forte;
- integração com investimentos;
- experiência premium;
- cartão metálico;
- benefícios Visa Infinite.
A XP costuma usar patrimônio investido como principal critério de elegibilidade.
E aqui entra um ponto importante:
muitos clientes conseguem negociar isenção mesmo sem cumprir exatamente todas as regras públicas. (Reddit)
Hoje o Legacy virou uma alternativa muito interessante para quem:
- prefere cashback;
- quer fugir dos bancões;
- quer um ecossistema mais moderno.
Esse é o movimento correto. Só libera com 1 milhão.
Antigamente o objetivo era:
“ter o cartão mais exclusivo”.
Hoje, muita gente da alta renda percebeu que faz mais sentido buscar:
- isenção;
- salas VIP;
- convidados;
- pontuação;
- flexibilidade;
- bom relacionamento.
E honestamente? Com R$ 1 milhão investido, o melhor equilíbrio atualmente provavelmente está entre:
- C6 Carbon;
- BB Altus;
- Caixa Ícone;
- XP Legacy;
- Itaú The One.
Enquanto alguns ultra exclusivos:
- exigem patrimônio muito maior;
- cobram anuidades enormes;
- dificultam upgrade;
- dependem de convite interno.
|Perfil
|Melhor escolha
|Melhor equilíbrio geral
|C6 Carbon
|Melhor relacionamento bancão
|BB Altus
|Melhor cartão “escondido”
|Caixa Ícone
|Melhor para cashback
|XP Legacy
|Melhor experiência Itaú
|Itaú The One
|Ultra exclusivo de verdade
|World Legend (acima dessa faixa)
E o mais curioso:
em 2026, o cartão mais inteligente raramente é o mais raro.
Às vezes, o melhor cartão é simplesmente aquele que:
- você consegue isentar;
- usa sem estresse;
- leva acompanhante;
- acumula bem;
- e não depende de implorar para gerente toda vez que precisar de algo.