Leo Bezerra recepciona alunos de intercâmbio no Canadá e destaca ensino da Rede Municipal como referência

Depois de três semanas em Toronto, no Canadá, uma comitiva formada por 52 alunos e professores da Rede Municipal de Ensino retornou a João Pessoa com a bagagem cheia de conhecimento e experiências acumuladas. Neste domingo (17), o grupo foi recepcionado pelo prefeito Leo Bezerra, que destacou a qualidade do ensino da rede municipal na Capital como referência em aprendizagem e em projetos que vão além da sala de aula.

O gestor esteve presente no Aeroporto Internacional Castro Pinto, onde conversou com os alunos e parabenizou os professores pela missão bem-sucedida proporcionada pela Prefeitura de João Pessoa. A iniciativa teve como objetivo fortalecer o ensino do segundo idioma, além de promover a troca de experiências culturais e educacionais com o país da América do Norte.

Leo Bezerra mencionou projetos como o de robótica, programadores (Code), além de festivais de cultura, olimpíadas escolares, que se somam às escolas tecnológicas, com salas Google e Maker para elevar o padrão de ensino na Capital. “Uma semente plantada pelo ex-prefeito Cícero Lucena, que a gente colhe os frutos, com nossos alunos obtendo mais conhecimento e trazendo para João Pessoa. É um dia muito feliz, que mostra a referência da nossa escola”, afirmou o prefeito.

Os alunos fazem parte do programa ‘João Pessoa no Mundo’, que tem como objetivo oferecer experiências formativas internacionais, promovendo a proficiência em línguas adicionais, acesso a práticas pedagógicas inovadoras e vivências interculturais. A iniciativa também estimula o desenvolvimento de habilidades como comunicação, criatividade, protagonismo, colaboração e pensamento crítico.

A ação também integra uma das ações da 8ª edição do ‘Programa Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança’ (PPAC), da Fundação Abrinq, pelos recursos investidos no desenvolvimento intelectual dos adolescentes que passam por um processo contínuo de aquisição de conhecimentos.

A secretária municipal de Educação e Cultura, América de Castro, disse que, durante a estadia, os alunos se depararam com um novo idioma, novas metodologias de ensino e diferentes culturas, o que contribuiu para o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da autoconfiança.

“Este processo impacta diretamente a formação acadêmica e o desenvolvimento pessoal desses jovens. A oportunidade de acesso a um programa internacional como este, destinada a estudantes da rede pública, demonstra o poder transformador da Educação e sua capacidade de ampliar horizontes. Ao retornarem, os estudantes apresentam maior motivação, maturidade e confiança em seu potencial. Este programa representa um investimento no futuro de nossos estudantes e reforça o compromisso da gestão, em oferecer oportunidades reais de crescimento, inclusão e protagonismo para a juventude de João Pessoa”, afirmou a secretária.

A próxima fase do programa ‘João Pessoa no Mundo’ levará alunos da Rede Municipal de Ensino para um intercâmbio no Reino Unido.