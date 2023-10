Cícero Lucena leva serviços que beneficiam moradores dos Bancários

Depois de infraestrutura e saúde, o prefeito Cícero Lucena também cumpriu agenda nas áreas de empregabilidade, cidadania e assistência social, nesta quarta-feira (18), dia do programa ‘Prefeitura no Meu Bairro’, nos Bancários. O gestor liberou R$ 70 mil de Emenda Cidadã, dentro do programa Maior Parceiro, para a Casa da Divina Misericórdia e conversou com beneficiados do programa de microcrédito ‘Eu Posso’, que já contemplou 100 empreendedores no bairro, que estão desenvolvendo seus negócios com apoio da gestão municipal.

A agenda também incluiu uma fiscalização das obras de reforma e ampliação do Centro de Referência do Ensino Infantil (Crei) Arthur Belarmino e visita à Caravana do Cuidar, que levou serviços de cidadania e assistência social aos moradores, por meio de várias secretarias. Esse volume de serviços, de acordo com o prefeito, mostra o olhar da Prefeitura para uma das regiões da cidade que mais cresce e carece de investimento, apoio e assistência.

“A gente identifica, de uma forma muito clara, o papel, a função e a ação da Prefeitura de João Pessoa em várias áreas, que são atribuições, só que mais do que isso, a presença em toda a cidade. Isso é algo muito gratificante, porque simboliza de uma forma muito clara que essa gestão é uma gestão de toda João Pessoa, de onde precisar nós estamos fazendo o presente. Quer seja já entregando, quer seja em licitação, em execução, em planejamento, mas a Prefeitura, hoje, tem um olhar completo sobre a nossa cidade”, afirmou o prefeito.

‘Eu Posso’ – O programa de microcrédito já beneficiou 1.877 empreendedores em toda a Capital, com R$ 9,1 milhões já liberados. Nos Bancários e região, são mais de R$ 500 mil. São duas linhas de crédito – pessoa física, que vai até R$ 8 mil, e pessoa jurídica, de R$ 15 mil. Nas duas modalidades, a Prefeitura dá três meses de carência e até 24 meses pra pagamento.

Dois desses empreendimentos receberam a visita do prefeito nesta quarta-feira. Jéssica Vieira de Assis, que recebeu R$ 13 mil para comercializar acessórios para celular e outros dispositivos portáteis, e Patrícia Mônica, que recebeu o mesmo valor para ampliar uma clínica pet. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, explicou que a Prefeitura, além do crédito, também oferece orientação para os empreendedores poderem desenvolver ainda mais os seus negócios.

“Lembrando que são condições diferenciadas em relação à carência. Eles têm uma carência de até três meses. O processo de taxa de juros também é de 0,9, destacando que ele tem até 36 meses para o processo de parcelamento. Condições realmente diferenciadas, porque a nossa intenção é assistir da melhor forma possível esse suporte financeiro e ele não entrar num processo de endividamento, mas que seja um processo de forma muito responsável e também sustentável”, observou.

Emenda Cidadã – O prefeito Cícero Lucena aproveitou o dia de agenda nos Bancários para liberar emenda cidadã orientada pelo vereador Marmuthe Cavalcanti para a Casa da Divina Misericórdia, que acolhe 35 idosos de forma permanente. Eles têm acesso a serviços médicos, de fisioterapia, educador físico, fisioterapia, psicólogo e assistente social. A ação faz parte do programa Maior Parceiro. O valor de R$ 70 mil, de acordo com a direção da entidade, vai ajudar no pagamento de despesas e melhorias na estrutura.

Caravana do Cuidar – Os moradores do bairro Bancários receberam, na manhã desta quarta-feira (18), os serviços de assistência social, saúde, empregabilidade e cultura promovidos pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). A passagem da Caravana do Cuidar pelo bairro resultou em 288 atendimentos.

Uma das moradoras beneficiadas pelo serviço foi a Maria Edina, que recebeu a caravana na porta de casa. “Eu fiquei muito satisfeita com a vinda da Caravana até o nosso bairro, porque a gente acaba não indo atrás do atendimento, por conta da distância, ou da falta de tempo, e ter tudo isso aqui foi ótimo. Já estou saindo com os meus encaminhamentos para mamografia e ultrassom”, comentou.

Dos 288 atendimentos registrados, foram 39 do CadÚnico; 07 do Programa Acessuas Trabalho; 07 do Programa Criança Feliz; 04 do Sine-JP; 01 registro na Ouvidoria; 05 aplicações de ventosaterapia; 34 de auriculoterapia; 17 encaminhamentos para exame de mamografia; 19 aplicações de vacina; 45 testes de glicemia; 50 aferições de Pressão Arterial; 30 testes rápidos de ISTs; e 30 atendimentos médicos.