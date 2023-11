o que abre e o que fecha em João Pessoa no 15 de novembro

Na quarta-feira, 15 de novembro, é celebrado da Proclamação da República. Por ser feriado nacional, alguns estabelecimentos e serviços fecham ou funcionam em horários especiais em João Pessoa.

Shoppings funcionam normalmente, enquanto agências bancárias e repartições públicas não abrem. Confira abaixo o que funciona e o que fecha na capital paraibana.

O que abre e o que fecha em João Pessoa no feriado de Proclamação da República

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionam com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento:

Mangabeira e Manaíra Shopping

Os dois shoppings vão abrir normalmente, das 10h às 22h.

Shopping Tambiá

O Shopping Tambiá funcionará normalmente durante este dia da Proclamação da República, as lojas estarão abertas das 9h às 20h e a praça da alimentação funcionará das 9h às 21h.

Já o cinema está aberto de acordo com as sessões disponíveis.

Liv Mall

Durante o Dia da Proclamação da República, o Liv Mall funcionará em horário especial. A praça de alimentação, Estação Turma da Mônica e Espaço Gourmet funcionarão das 12h às 21h e as lojas abrirão das 13h às 21h.

Shopping Sebrae

No dia 15 de novembro, o Shopping Sebrae funcionará em um horário diferenciado. As lojas estarão abertas a partir das 12h até as 20h e a praça de alimentação estará funcionando a partir das 11h.

Mag Shopping

Neste dia 15 de novembro, as lojas do Mag Shopping funcionarão das 9h às 21h, já a praça de alimentação abre às 10h até às 22h.

Shopping Sul

O Shopping Sul, neste dia 15 de novembro, terá seu horário alterado. A praça de alimentação estará aberta das 11h até as 22h e as lojas funcionarão das 12h até as 20h.

Pirâmide Shopping

As lojas do Pirâmide Shopping abrirão das 14h às 20h. Já a praça de alimentação funciona a partir das 11h até às 21h.

Bancos

De acordo com o Sindicato dos Bancários, os bancos não funcionarão neste dia 15 de novembro. Mas as agências bancárias funcionarão normalmente nesta quinta (16) e sexta (17).

Comércio

Segundo o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, no dia 15 de novembro, o comércio pode funcionar normalmente, desde que cumpram as normas estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

VLTs

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos da capital (CBTU-JP), os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) não irão funcionar na quarta-feira, feriado do Dia da Proclamação da República do Brasil. Tanto na terça, antes do feriado, quanto na quinta, depois, o funcionamento segue normal, das 04h52 às 19h51.

Repartições públicas

Por conta de ser um feriado nacional, as Repartições Públicas federais, do estado e municipais não funcionam no dia 15 de novembro.

Bica

De acordo com a assessoria de imprensa do Parque Arruda Câmara (Bica), mesmo na quarta-feira (15), que é feriado, o estabelecimento vai funcionar normalmente, no horário das 8h às 17h, com bilheteria aberta até às 16h.

Correios

Não haverá atendimento nas agências e unidades dos Correios durante o Dia da Proclamação da República. Contudo, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível de forma automatizada, por meio do Chat ou do Fale Conosco ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

O atendimento nas agências e na CAC voltarão à normalidade na quinta-feira (16).