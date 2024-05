Celebração de Pentecostes reúne milhares de fiéis e prefeito Cícero Lucena destaca momento para alimentar a fé

O prefeito Cícero Lucena, acompanhado da primeira-dama Lauremília Lucena, expressou neste domingo (19), durante a festa de Pentecostes, um dos eventos mais significativos do calendário religioso, que a celebração também leva uma mensagem de paz e de amor a todos os fiéis católicos. Milhares deles, representando as diversas paróquias pertencentes à Arquidiocese da Paraíba estiveram no Espaço Cultural, em Tambauzinho.

Com o tema ‘O Espírito abre-nos a todos!’, a celebração teve início com a reza do terço, em seguida a Santa Missa, conduzida por Dom Manoel Delson, arcebispo Metropolitano da Paraíba. Os fiéis também receberam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, que está na Arquidiocese para a I Jornada Mariana Nordestina. De acordo com a Igreja Católica, Maria estava com os apóstolos reunidos no cenáculo quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles. “Uma trilha, um caminho que todos nós devemos alimentar a fé em Jesus Cristo”, refletiu o prefeito.

De acordo com a Arquidiocese da Paraíba, a missa deste domingo é a celebração da Festa de Pentecostes 2024, que neste ano completa 31 anos de tradição na Igreja particular da Paraíba. Dom Delson agradeceu a presença de várias representações da Igreja Católica e dos fiéis que lotaram o Espaço Cultural.

“Com grande alegria, às paróquias que vieram conosco celebrar a Festa de Pentecostes – leigos e leigas, missionários, leigos engajados e agentes de pastoral que vêm neste dia cantar os louvores de Deus com a nossa Arquidiocese da Paraíba. Também acolho as novas comunidades que se empenham tanto na realização deste evento e, juntamente com a coordenação de pastoral, todo este momento foi preparado para que tenhamos um encontro com Deus, Espírito Santo. No mesmo jeito que ele desce aos apóstolos, Maria Santíssima no cenáculo desce hoje sobre esta igreja, reunida e unida em comunhão”, afirmou Dom Delson.

Entre os fiéis, o momento de celebração foi uma experiência vivida por meio de muitos sentimentos. A professora Ana Luíza das Graças agradeceu, segundo ela, a uma graça alcançada. “Sempre é momento de agradecer, de celebrar Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé e, por meio dela tenho conseguido muitas bênçãos na minha vida e da minha família. Está aqui, por exemplo, é uma graça alcançada”, exaltou.

Já o comerciante Robson Gonzaga, que levou a família para a missa de Pentecostes, disse que o momento também é de confraternização com o povo de Deus. “Muito bom vir aqui e compartilhar com os outros irmãos e irmãs católicos em adoração, em comunhão e, claro, em família. Foi uma celebração linda – marcante”, definiu.