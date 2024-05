Prefeito inspeciona obras de asfalto para criação de binários nos bairros de Manaíra e Bancários

A Prefeitura de João Pessoa está avançando com obras de asfalto em toda cidade, onde cerca de 170 quilômetros de vias já receberam material novo. O objetivo, além de melhorar a malha viária, é oferecer novas alternativas para o trânsito, melhorando a mobilidade urbana. Neste domingo (19), o prefeito Cícero Lucena inspecionou os trabalhos na Avenida Pombal, em Manaíra, que será transformada em binário com a rua Silvino Chaves; além do Parque das Três Ruas, no Bancários, outro binário para melhorar o acesso entre o Jardim Cidade Universitária e o Castelo Branco.

O gestor projetou a conclusão dos dois trechos para esta semana. “A felicidade de ver a Prefeitura cuidando da cidade de João Pessoa. Estamos fazendo a implantação do asfalto aqui na Avenida Pombal, em Manaíra, da mesma forma também estamos fazendo nas Três Ruas, no Bancários. É a Prefeitura cuidando de toda a cidade para que ela fique cada vez melhor, trabalhando num item muito importante para a qualidade de vida das pessoas, que é a mobilidade urbana”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em Manaíra, o trabalho já foi concluído na rua Silvino Chaves. O planejamento é para que ela e a avenida Pombal sejam de sentido único, cada uma numa direção para melhorar a fluidez do trânsito na região. No Bancários, da mesma forma, fazendo com que as Três Ruas se tornem quatro vias – duas no sentido Jardim Cidade Universitária e duas no sentido oposto. O trabalho é executado em parceria com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

“É um programa de mobilidade. A gente termina essa semana, terça-feira, e a partir de então a Semob tem que esperar sete dias para enxugar o asfalto e depois entra com a sinalização horizontal com a parte de educação de trânsito. No Parque das Três Ruas, esse é o projeto viário que está sendo concluído. A gente espera inaugurar o parque em junho, junto com o Governo do Estado”, projetou Rubens Falcão, secretário de Infraestrutura do Município.