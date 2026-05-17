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Cartola FC vai ter edição especial para a Copa do Mundo 2026; entenda

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Nesta temporada, o Cartola FC terá uma edição especial voltada para a Copa do Mundo 2026. O fantasy game manterá o mesmo sistema de pontuação utilizado no Brasileirão e permitirá que os cartoleiros escalem atletas das 48 seleções durante o maior torneio de futebol do mundo. A competição será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com partidas sediadas no Canadá, Estados Unidos e México.

Cartola FC vai ter edição especial para a Copa do Mundo 2026. (Arte: Chatgp)

A novidade já pode ser acessada, a princípio, exclusivamente pelo aplicativo oficial. Os usuários já podem montar seus times virtuais para o Mundial e também criar ou ativar ligas entre amigos e outros jogadores, apesar de nem todos os países terem divulgado os convocados oficialmente.

As seleções deverão enviar suas listas finais até o dia 30 de maio. A convocação oficial da Seleção Brasileira será anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18).

Cada cartoleiro começará as disputas com um patrimônio inicial de C$ 150. Assim como acontece no Brasileirão, a edição da Copa do Mundo contará com capitão, banco de reservas e reserva de luxo.

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