Inscrições para Miss e Mister Jomi seguem abertas – CGNotícias

Por MRNews



As inscrições para o concurso Miss e Mister da 23ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos (Jomi) seguem abertas em Campo Grande até este domingo, 18 de maio, às 13h30.

Tradicional no calendário esportivo da Capital, o Jomi reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão, convivência e promoção da qualidade de vida para pessoas com 60 anos ou mais.

Mais do que uma competição esportiva, os Jogos celebram o envelhecimento ativo e incentivam a participação da pessoa idosa em atividades que promovem saúde, integração social e fortalecimento de vínculos. O evento reúne participantes em momentos de convivência, superação e valorização do protagonismo da população idosa dentro e fora das quadras.

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Além do caráter social e de bem-estar, o Jomi também funciona como seletiva para a formação das equipes e atletas que representarão Campo Grande nos Jogos Estaduais da Pessoa Idosa.

Podem participar pessoas com idade mínima de 60 anos, considerando o ano-base de 1966. Excepcionalmente, a modalidade de Voleibol Adaptado contará com a categoria “C”, destinada a participantes entre 50 e 59 anos (nascidos entre 1967 e 1976), nas categorias masculina e feminina.

A realização do Jomi 2026 reafirma o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a ampliação de oportunidades para a população idosa, incentivando hábitos saudáveis, participação comunitária e o acesso ao esporte como direito de todos.

Serviço

Inscrições: sede da Funesp – Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé

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• Voleibol Adaptado: até 11 de maio de 2026, às 13h30

• Dança de Salão, Dança Coreografada e Miss/Mister: de 12 a 18 de maio de 2026, até às 13h30

Informações: (67) 3314-3526