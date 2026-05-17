Projeto ProlCariri terá trajetória retratada em documentário

O Programa Olímpico para o Cariri Paraibano (ProlCariri) vem, desde 2012, transformando a vida de crianças e adolescentes do Cariri paraibano por meio do esporte, especialmente através do judô. Agora a trajetória do projeto social será contada em um curta-metragem documental dirigido por William Freitas e com direção de fotografia do cineasta Kennel Rógis.

Gravações do filme ProlCariri. (Foto: William Freitas)

A produção destaca histórias de superação e transformação social vividas por participantes do programa, desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG/CDSA) e a Prefeitura de Sumé.

Voltado para jovens do município e da região, o ProlCariri utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento pessoal. Além do judô, o projeto também oferece modalidades como Wrestling e jiu-jítsu. As gravações do documentário começaram no início de maio e contam com depoimentos de pessoas que fizeram e ainda fazem parte da iniciativa.

As filmagens estão sendo realizadas em Sumé, no Cariri paraibano, e tiveram início na última segunda-feira (4). O primeiro teaser oficial do documentário foi divulgado no domingo (10), apresentando imagens das atividades desenvolvidas pelo projeto e antecipando relatos emocionantes dos participantes.

Confira o teaser oficial do documentário:

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