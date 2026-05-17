Mato Grosso do Sul e Jaguar Parade unem arte, conservação e turismo regenerativo – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS) firmou parceria com a Jaguar Parade, movimento internacional que utiliza a arte como ferramenta de conscientização e arrecadação de recursos para a conservação da onça-pintada e de seus habitats naturais.

A iniciativa reforça o posicionamento do estado como referência em turismo regenerativo e fortalece a promoção de seus biomas, especialmente o Pantanal, um dos melhores lugares do mundo para observação do maior felino das Américas.

Na próxima segunda-feira (18), o evento Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza, realizado no MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), na capital paulista, receberá a escultura de uma onça-pintada da Jaguar Parede. Ela será pintada ao vivo pelo artista Gui Mancini durante o 22º Salão do Artesanato, que acontece deste dia 13 até o dia 17 de maio, no Ibirapuera.

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Mato Grosso do Sul integra o seleto grupo de apoiadores do projeto, na categoria Jaguar’s Friend. Ao final do ‘Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza’, a obra passará a compor o acervo da FundturMS e será utilizada em ações promocionais e eventos no Brasil e no exterior, ampliando a visibilidade do destino e fortalecendo a conexão entre turismo e conservação da biodiversidade.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, conta que esta é a segunda ação em parceria com a Jaguar Parede.

“Já tínhamos feito um movimento com a Jaguar Parede durante as Olimpíadas de Paris e agora estamos com uma ação mais robusta ainda. É um projeto que fomenta a conservação da onça-pintada, nossa rainha do Pantanal, então faz todo sentido reforçar o nosso posicionamento enquanto destino de ecoturismo e turismo responsável. Associados ao Jaguar Parede, vamos poder mostrar as belezas da onça pintada e do nosso estado de uma forma artística em eventos futuros”.

Parceria na conservação ambiental

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A Jaguar Parade é reconhecida internacionalmente por transformar esculturas de onças-pintadas em verdadeiras obras de arte, customizadas por artistas e celebridades e expostas em espaços de grande circulação. Após as exposições, as peças são leiloadas e os recursos arrecadados são destinados a projetos de conservação ambiental, em especial ao trabalho da Onçafari, instituição iniciada no Pantanal de Mato Grosso do Sul e que é parceira desde a primeira edição do movimento.

A parceria também inclui a participação de Mato Grosso do Sul na edição especial Jaguar Parade Miami, que será realizada durante a Copa do Mundo FIFA de 2026, nos Estados Unidos. A iniciativa levará esculturas a locais públicos de grande visibilidade, conectando arte, esporte e conscientização ambiental em um momento em que os olhos do mundo estarão voltados para o evento.

Ao associar o destino à proteção da onça-pintada, símbolo máximo da biodiversidade brasileira, Mato Grosso do Sul amplia sua presença em uma plataforma internacional de comunicação que dialoga com valores como sustentabilidade, conservação e desenvolvimento econômico responsável.

Mais do que uma ação promocional, a parceria com a Jaguar Parade transforma a pauta da preservação ambiental em um convite para conhecer um território onde natureza e turismo caminham juntos. Em destinos como o Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena, os visitantes encontram experiências autênticas e a oportunidade de vivenciar, de forma respeitosa, um dos maiores patrimônios naturais do planeta.

Com essa iniciativa, Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com a conservação da biodiversidade e consolida sua imagem como um destino especial por natureza, capaz de inspirar, emocionar e gerar impacto positivo para o meio ambiente e para as comunidades locais.

Débora Bordin, Comunicação FundturMS

Foto: Jaguar Parede