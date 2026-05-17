Lucas Ribeiro abre 56ª Expapi neste domingo no Parque de Exposição de Campina Grande — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro abre neste domingo (17), às 17h, a 56ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industrializados (Expapi), no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande. O evento integra o Circuito Paraíba Agronegócios 2026, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB).

A expectativa é que a 56ª Expapi receba um público aproximado de 250 mil pessoas durante os seus oito dias de programação. Já a estimativa de negócios gira em torno de R$ 30 milhões. Durante os oito dias da exposição o público poderá conferir os produtos agropecuários e centenas de animais expostos entre bovinos, equinos, caprinos, ovinos, entre outros. Só de caprinos e ovinos serão 850 animais.

O secretário da Sedap-PB, Júnior Nóbrega, ressalta a importância da Expapi. “Deste domingo até o dia 24 teremos uma grade de eventos, de palestras, num grandioso evento agropecuário em Campina Grande que é a Expapi. Temos a expectativa de um público recorde e um volume de negócios esperado próximo dos R$ 30 milhões”, afirma. Ele lembra que a exposição possibilita a movimentação da economia com fechamento de negócios de todos os tipos. “Desde o cachorro quente a grandes máquinas, a venda de carros e implementos agrários e a comercialização de animais”, observa.

A 56ª Expapi contará com torneios leiteiros de vaca e de cabra, concursos de raças de bovinos, caprinos e equinos. Os visitantes poderão ver expostos animais de raças equinas como Quarto de Milha e Mangalarga Marchador; bovinas como Gir Leiteiro, Sindi, Guzerá e Nelore; e caprinas como Boer, Santa Inês e Saanen. Para as crianças há a opção do passeio de pônei e a mostra de minigado. A exposição conta, ainda, praça de alimentação com barracas com comidas e bebidas típicas, programação cultural com diversos shows artísticos.

Sala sensorial de acolhimento – Uma das novidades da 56ª Expapi será a Sala Sensorial “O Agro que Acolhe” para receber pessoas portadoras de Transtornos do Espectro Autista (TEA). O espaço adaptado é um projeto do Instituto Social Salão do Queijo (Isaque) em parceria com a Sedap-PB e funcionará com o apoio do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

A sala sensorial do projeto “O Agro que Acolhe” funcionará no domingo (17), na abertura da 56ª Expapi, e também de quinta (21) a domingo (24). O espaço será instalado dentro do ambiente do Instituto Social do Salão do Queijo.

O gerente-executivo de Produção Agropecuária da Sedap-PB, José Octávio Targino, explica como funcionará a sala sensorial do projeto “O Agro que Acolhe”: “Nós vamos ter na Expapi um espaço, uma sala sensorial, para receber as crianças especiais, as crianças autistas. Nós vamos ter uma parceria com a UFCG, onde a professora do curso de Psicologia está vindo com estagiários acompanhar esse trabalho. O espaço é uma sala com ar condicionado, com tatames coloridos, mesinhas com jogos específicos para as crianças, tudo feito por profissionais da área”.

José Octávio Targino aponta que dentro da 56ª Expapi haverá, ainda, o Concurso de Produtos Lácteos Artesanais, que ocorrerá na segunda-feira (18), com produtos derivados de vaca, cabra e búfala. Outra atividade promovida pelo Isaque durante a exposição é um debate sobre o serviço de inspeção municipal e o Susaf. Mais de 20 expositores estão inscritos apenas no Festival do Queijo, do Mel e do Ovo Caipira.

Os visitantes poderão provar e adquirir diversos tipos de queijos e outros produtos lácteos, alguns deles premiados em concursos, durante a 56ª Expapi. “Nós vamos ter a degustação e a comercialização dos queijos da Paraíba e o stand da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) apresentando os seus trabalhos junto ao Instituto Social do Salão do Queijo”, pontua José Octávio Targino. Já na sexta-feira (22), às 18h, ocorrerá a produção do queijo de manteiga ao vivo, quando o público poderá acompanhar o processo de produção do produto.

Alevinos e fórum de secretários – O Programa de Expansão e Desenvolvimento da Aquicultura em Águas Interiores do Estado da Paraíba, conhecido como Programa de Piscicultura, desenvolvido pela Sedap-PB, realizará na segunda-feira (18), às 8h, a entrega de 150 mil alevinos para o povoamento de açudes.

Serão entregues 100 mil alevinos para produtores rurais da região de Campina Grande, 30 mil para a prefeitura do município de Livramento, 10 mil para uma associação de Cabaceiras e outros 10 mil para peixamento no município de Conde.

Já a Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), ligada à Sedap-PB, apresentará em um stand próprio técnicas e produtos que apoiam o desenvolvimento do setor agrário. Técnicos estarão presentes para explicar aos visitantes projetos desenvolvidos junto ao homem do campo.

A 56ª Expapi é realizada pelo Governo da Paraíba, por meio da Sedap-PB, em parceria com a Associação Paraibana de Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos (Appaco+Bov), Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Associação Rural da Paraíba, Sebrae Paraíba, Núcleo de Criadores de Sindi da Parayba e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).