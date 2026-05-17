Médico ginecologista e mulher de 36 anos morrem em grave acidente
Por MRNews
Médico ginecologista e mulher de 36 anos morrem em grave acidente na PR-486
Um grave acidente registrado na rodovia PR-486, entre os municípios de Alto Piquiri e Perobal, no Paraná, terminou com a morte de duas pessoas e causou forte comoção na região. Entre as vítimas está o médico ginecologista e obstetra Paulo Vinicius Ferreira de Oliveira, bastante conhecido em Umuarama por sua atuação na área da saúde.
A colisão aconteceu na noite da última quarta-feira (13), envolvendo três veículos em um trecho considerado perigoso da rodovia. Além do médico, também morreu Ana Paula Araújo de Souza, de 36 anos, moradora de Alto Piquiri. Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o acidente envolveu uma Chevrolet Tracker, um Volkswagen Gol e um Ford Fiesta. De acordo com os levantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Estadual, um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a sequência de colisões.
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O médico Paulo Vinicius era morador de Umuarama e atuava como ginecologista, obstetra e também na área de Medicina Ocupacional. Ele já havia trabalhado no Hospital Norospar e atualmente prestava serviços no município de Alto Piquiri. Nas redes sociais, amigos, pacientes e colegas lamentaram profundamente a perda do profissional.
No Ford Fiesta conduzido por Ana Paula, também estava uma jovem de 21 anos, que sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrida pelo Samu. Ela foi encaminhada para um hospital em Umuarama. Já o motorista do Volkswagen Gol teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico.
O trecho da PR-486 onde ocorreu a tragédia ficou parcialmente interditado durante o trabalho das equipes de resgate, perícia e remoção dos veículos. A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Enquanto isso, familiares, amigos e moradores da região seguem abalados com a tragédia que vitimou duas pessoas bastante conhecidas na comunidade paranaense.
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Por EBC,
Morreu nesta sexta-feira (15) o jornalista, produtor cultural, pesquisador e escritor Vladimir Sacchetta, aos 75 anos.
Sacchetta registrou as greves operárias do ABC, a memória do movimento operário e de revolucionários brasileiros, como Olga Benário. Colaborou em duas obras premiadas com o Jabuti: a obra póstuma de Florestan Fernandes e Monteiro Lobato: Furacão na Botocúndia, que escreveu em coautoria com Carmen Lúcia Azevedo e Márcia Camargos.
Sacchetta dedicou seus últimos anos a projetos de documentação e memória, como o Memorial da Democracia, do Instituto Lula; registros da Imprensa Alternativa, junto ao Instituto Vladimir Herzog, além de trabalhos sobre cultura brasileira.
“Vladimir Sacchetta dedicou sua trajetória à preservação da memória cultural e política brasileira, construindo um trabalho fundamental para o registro das lutas democráticas, da resistência à ditadura militar e da defesa intransigente da liberdade de expressão”, diz, em nota, o Instituto Vladimir Herzog.
Foi um dos fundadores da Sociedade dos Observadores de Saci, dedicada a valorização da cultura nacional. Também foi conselheiro do Centro de Documentação do Movimento Operário Mario Pedrosa (Cemap), no qual participou ativamente até poucos dias atrás.
“O Cemap perde um conselheiro brilhante; o Brasil perde um de seus maiores guardiões da memória”, diz o Cemap, em nota.
Sacchetta deixa dois filhos e neto.
O velório será realizado neste sábado (16) na Barra Funda, na capital paulista.