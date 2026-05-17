Por MRNews



Médico ginecologista e mulher de 36 anos morrem em grave acidente na PR-486

Um grave acidente registrado na rodovia PR-486, entre os municípios de Alto Piquiri e Perobal, no Paraná, terminou com a morte de duas pessoas e causou forte comoção na região. Entre as vítimas está o médico ginecologista e obstetra Paulo Vinicius Ferreira de Oliveira, bastante conhecido em Umuarama por sua atuação na área da saúde.

A colisão aconteceu na noite da última quarta-feira (13), envolvendo três veículos em um trecho considerado perigoso da rodovia. Além do médico, também morreu Ana Paula Araújo de Souza, de 36 anos, moradora de Alto Piquiri. Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o acidente envolveu uma Chevrolet Tracker, um Volkswagen Gol e um Ford Fiesta. De acordo com os levantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Estadual, um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a sequência de colisões.

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O médico Paulo Vinicius era morador de Umuarama e atuava como ginecologista, obstetra e também na área de Medicina Ocupacional. Ele já havia trabalhado no Hospital Norospar e atualmente prestava serviços no município de Alto Piquiri. Nas redes sociais, amigos, pacientes e colegas lamentaram profundamente a perda do profissional.

No Ford Fiesta conduzido por Ana Paula, também estava uma jovem de 21 anos, que sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrida pelo Samu. Ela foi encaminhada para um hospital em Umuarama. Já o motorista do Volkswagen Gol teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico.

O trecho da PR-486 onde ocorreu a tragédia ficou parcialmente interditado durante o trabalho das equipes de resgate, perícia e remoção dos veículos. A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Enquanto isso, familiares, amigos e moradores da região seguem abalados com a tragédia que vitimou duas pessoas bastante conhecidas na comunidade paranaense.

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