Agamenilde Dias toma posse como presidente do TRE-PB nesta quinta-feira

A desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas será empossada presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) nesta quinta-feira (21). A solenidade será realizada na sala de sessões da Corte Eleitoral, às 16h, e será transmitida pelo canal oficial do Tribunal no YouTube.

Agamenilde Dias foi eleita presidente do TRE-PB no último dia 11 de março. Na ocasião, o desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho foi empossado no cargo de vice-presidente e Corregedor do TRE-PB.

Natural do município de Bonito de Santa Fé, a magistrada será a terceira mulher a presidir a Corte Eleitoral do Estado. Vai ocupar a cadeira que estava sendo ocupada pela segunda dela, a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcanti.

Perfil

A desembargadora Agamenilde Dias ingressou na magistratura estadual em abril de 1992. Ela exerceu jurisdição nas unidades judiciárias de Taperoá, Sousa, Cajazeiras, Campina Grande e Bayeux. Foi juíza substituta na Comarca de João Pessoa e juíza titular da 5ª Vara de Família da Capital.

Em dezembro de 2022, a então juíza Agamenilde Dias foi escolhida desembargadora pelo Tribunal de Justiça e, em março de 2023, foi escolhida pela Corte do TJPB como membro efetivo do TRE-PB na categoria Desembargadora, assumindo o cargo de Vice-presidente e Corregedora.