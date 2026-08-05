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Veneziano anuncia filha de Cícero como 1ª suplente para Senado

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Janine Lucena foi anunciada como suplente de Veneziano. (Foto: João Paulo Medeiros)

O senador Veneziano Vital (MDB) anunciou, na manhã desta sexta-feira (31), Janine Lucena como candidata à 1ª suplência na disputa pelo Senado. O anúncio foi feito na sede do MDB, em João Pessoa.

Janine é ex-secretária executiva de saúde de João Pessoa e filha do ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB).

O movimento busca fortalecer a pré-candidatura de Veneziano à reeleição na região de João Pessoa, onde ele tem os apoios de Cícero e do prefeito Léo Bezerra.

Com atuação nos bastidores, a participação de Janine será um ‘batismo’ nas disputas eleitorais para a ex-secretária, que afastou-se do cargo desde abril.

O anúncio foi feito ao lado do empresário Diogo Cunha Lima (PSD), que será o vice de Cícero na chapa majoritária.

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